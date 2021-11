Was hat sich bei der Modellpflege getan? Klar, zuerst mal wurde ganz offensichtlich das Äußere des T-Roc modernisiert und optisch angeschärft. LED-Scheinwerfer und abgedunkelte Heckleuchten gehören jetzt zur Serienausstattung. Als Extra gibt es nun auch LED-Matrixlicht mit beleuchteter Kühlergrill-Leiste plus Heckleuchten mit neuer grafischer Struktur und dynamischer Blinkerfunktion - der T-Roc wird so richtig erwachsen und schick. Wem das nicht reicht: Fünf neue Außenlackierungen und neu geformte Leichtmetallräder in von 17 bis 19 Zoll sind ebenfalls zu haben.



Apropos "Zoll": Je nach Ausstattung ist das Infotainment-Display 8,0 Zoll beziehungsweise 9,2 Zoll groß. Serienmäßig verfügt das Kompakt-SUV zudem über ein digitales Kombiinstrument, das als optionales „Digital Cockpit Pro“ bis zu 10,25 Zoll groß ist. Überhaupt lag beim Interieur der Schwerpunkt auf höherer Wertigkeit. Etwa bei der Instrumententafel mit unterschäumter Oberfläche und markanten Designnähten und den jetzt serienmäßigen Stoffoberflächen der Türverkleidungen. Je nach Ausstattungsversion bereichern auch Kunstleder, Komfortsitze mit ArtVelours-Mittelbahnen, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer oder die Lederausstattung "Nappa" das T-Roc-Innenleben.



So richtig erwachsen wird der T-Roc in seiner zweiten Lebenshälfte auch bei Assistenzsystemen und Vernetzung. So sind Front Assist und Lane Assist serienmäßig installiert, zudem gibt es den neuen IQ.Drive Travel Assist und die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung Prädiktives ACC, die assistiertes Lenken, Bremsen und Beschleunigen bei Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h ermöglichen. Lokale Geschwindigkeitshinweise, Ortseinfahrten, Kreuzungen oder Kreisverkehre werden dabei durch die Einbindung der Signale aus der Frontkamera sowie von GPS- und Kartendaten in die Steuerung einbezogen.



Mit We Connect Plus sind eine laut VW "natürliche Online-Sprachbedienung" und der Zugriff auf Streaming-Dienste möglich, gegen Aufpreis können Apple CarPlay und Android Auto jetzt auch kabellos genutzt werden.



Als Antriebe hat VW drei TSI-Aggregate mit 110 bis 190 PS und zwei TDI-Motoren mit 115 und 150 PS vorgesehen. Der stärkere Diesel wird optional, der stärkste Benziner serienmäßig mit Allradantrieb angeboten. 300 PS leistet der T-Roc R, auch er hat vier angetriebene Räder und ist ab Anfang 2022, der T-Roc und das T-Roc Cabrio schon in diesen Tagen bestellbar.



Preise sind noch keine bekannt. Der Vorverkauf in Österreich ist für Anfang Jänner 2022 geplant, während die ersten Auslieferungen im April erfolgen sollen.