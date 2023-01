VW auch 2022 Marktführer

VW auch 2022 Marktführer | 12.01.2023

Toyota mit stärkstem Wachstum

Auch 2022 bleibt Volkswagen in Österreich mit Abstand die erfolgreichste Automarke des Landes, an den Neuzulassungen gemessen. Auch Platz Zwei geht an einen Konzernkollegen. Allerdings sind es just drei VW-Konzernmarken, die im vergangenen Jahr gleichzeitig die größten Rückgänge zu beklagen hatten, während der international gesehen größte Konkurrent, Toyota, so stark zulegen konnte wie sonst keine Marke.