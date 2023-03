VW holt das GTI-Treffen nach Wolfsburg

Seit 1982 treffen sich die Fans der ikonischen drei Buchstaben "GTI" am Wörthersee in Österreich, um ihre geliebten Fahrzeuge zu zeigen, Tuning-Ideen auszutauschen und "eine gute Zeit zu haben" ... wobei die unterschiedlichen Auslegungen dieser Idee weit auseinander gehen, wie Kollege Roland Scharf in seinem Nachruf zum GTI-Treffen schön dargelegt hat. 2023 ist damit aber - zumindest offiziell - Schluss. Die Gemeinde Maria Wörth und die Stadt Reifnitz haben vor kurzem beschlossen, dass sie die jährliche Veranstaltung in Zukunft nicht mehr ausrichten möchten. Was somit zur in so vielen Kalendern rot markierten Zeit Anno 2023 rund um den Wörthersee passieren wird, ist also noch offen. "Nix" auf jeden Fall nicht. Wohl auch um zu üppigen Wildwuchs entgegenzuwirken gibt sich Volkswagen nun höchstselbst die Ehre und will ab 2024 in Wolfsburg ein würdiges Nachfolge-Event ausrichten.



Unter dem Motto "Coming Home" sollen Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen ebenso geboten werden wie viele weitere Aktionen und Überraschungen für die GTI-Fans. VW betont dabei, dass die Flächen und Infrastruktur in Wolfsburg ideale Voraussetzungen bieten, um eine große Anzahl an Besuchern mit ihren Fahrzeugen zu empfangen.



„Unsere GTI-Fans sind für Volkswagen von großer Bedeutung und deswegen liegt uns der Austausch mit ihnen sehr am Herzen“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. „Aus diesem Grund haben wir uns ziemlich schnell entschieden, nachdem das GTI-Treffen am Wörthersee bedauerlicherweise abgesagt wurde, der GTI-Fangemeinde in Wolfsburg ein neues Zuhause für das Event zu bieten. Bei den Veranstaltungsplanungen möchten wir auch die Wünsche der Fans berücksichtigen, denn es soll vor allem ein Treffen für sie werden. Entsprechend werden wir im kommenden Jahr sicher einige Highlights und Überraschungen bieten können.“



Wir bleiben für euch am Ball, was genau der VW-Konzern da so in Planung hat. Dem Vernehmen nach sollen jedenfalls, wie auch am See, nicht nur VWs, sondern auch andere Konzernmarken herzlich willkommen sein. Wie es dagegen mit Fremdmarken aussieht (auch diese waren ja um den Wörthersee immer zahlreich vertreten) ist noch unklar.