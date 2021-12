VW verbessert Infotainment beim Golf

"Insbesondere die Sprachbedienung reagiert jetzt bis zu viermal schneller und bringt die Performance auf Premium-Niveau", so die Niedersachsen. Zahlreiche Kundenwünsche seien in die Systemverbesserung eingeflossen.



Die "große Aufwertung" wird in den kommenden Wochen in die Serienproduktion einfließen. Dann soll das häufig beklagte lange Warten auf Sprachbedienung und Navigation der Vergangenheit angehören. Und auch der Umgang mit der Navi-Karte und das Scrollen in Listen soll flutschen statt stottern.



Laut VW bietet die neue Sprachbedienung eine schnelle Erkennung und präzisere Reaktionen: "Das optimierte System stellt zudem Rückfragen oder lässt sich ins Wort fallen." Die Verständnis-Quote soll stark steigen und etwa 95 Prozent erreichen. Dank neuer Software könnten Online-Funktionen wie Nachrichten oder Wetterbericht künftig zusätzlich integriert werden.



Eine weitere Verbesserung beim Infotainment betrifft den Touchscreen. Ein VW-Sprecher beschreibt die Konsequenzen der Überarbeitung: "Wenn sich der Finger ihm auf wenige Zentimeter annähert, werden die Tasten um den Warnblinkschalter gesperrt. Sobald der Finger das Display berührt, bezieht die Blockade auch die Slider für Lautstärke und Temperatur ein. Das unbeabsichtigte Auslösen von darunter angeordneten Bedienfeldern ist damit so gut wie unmöglich."



Eine neue Chip-Einheit bietet etwa 25 Prozent mehr Rechenkapazität, bei der Grafikkarte verdreifacht sich die Leistung. Für den Nutzer bedeutet das vor allem mehr Tempo. Bei einer typischen Navigations-Zieleingabe stehe die Ergebnisliste in der Regel schon nach weniger als fünf Sekunden bereit, viel schneller als bisher, heißt es.



Wichtig für alle Golf 8-Nutzer: Von der optimierten Software können 2022 auch bereits ausgelieferte Fahrzeuge profitieren. Man werde aktiv auf die Kunden zugehen, um über den Ablauf des Software-Updates im Rahmen einer freiwilligen Servicemaßnahme zu informieren.