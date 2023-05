Vatertags-Gewinnspiel in Kooperation mit AUTO BILD Österreich

In Österreich wird der Vatertag 2023 am 11. Juni gefeiert. Ein exquisites Geschenk ist eine Fotosession mit dem Benzinkopf, einem in Wiener Neustadt ansässigen Künstler. Im Anschluss an das Shooting, bei dem auch Effekte wie Rauch, Feuer oder Laser zum Einsatz kommen, wird das gewählte Bild aufwändig bearbeitet und auf einem Benzinkopf-USB-Stick übergeben.



Das Shooting findet im Sommer statt



Im Normalfall startet so eine Benzinkopf-Zusammenarbeit bei 990 Euro. In Kooperation mit AUTO BILD Österreich verlost motorline.cc zum Vatertag eine derartige Session für echte Auto- bzw. Motorradliebhaber.



Ob für den Papa oder als Eigengeschenk: Schreiben Sie uns bis zum 4. Juni, warum gerade das jeweilige Gefährt prächtig in Szene gesetzt werden soll. Die passende Mailadresse lautet redaktion@autobild.at, nicht auf Telefonnummer und Adresse vergessen! Ob kurze Info oder langer Liebesbrief ans Fortbewegungsmittel ist dabei egal. Eine emotionale Verbindung zwischen Mensch und Motor sollte zu erkennen sein. Die Redaktion trifft die Vorauswahl, der Benzinkopf entscheidet schließlich, wer (nach Terminausmachung) im Sommer 2023 in den Süden von Wien zu einem Shooting eingeladen wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, keine Barablöse oder Weitergabe des Gewinns möglich.



Wer sich weitere Werke des Künstlers zu Gemüte führen will, besucht die Benzinkopf-Website.