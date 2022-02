Verstärkte Nachfrage nach Auto-Abos

Auto-Abos lassen sich schnell und unkompliziert im Internet abschließen. Sie sind für den Kunden transparent und bieten mehr Flexibilität. Für einen monatlichen Festpreis erhalten Nutzer einen Neuwagen oder ein junges Gebrauchtfahrzeug inklusive Zulassung, Steuern, Versicherung und Wartung. Mitunter ist sogar der Reifenwechsel im Preis enthalten. Es fallen dann nur noch die Tank- bzw. Ladekosten an.



Wer heute einen Neuwagen bestellt, muss wegen des weltweiten Chipmangels mit langen Wartezeiten rechnen. Bis alle Modelle und Ausstattungen wieder verfügbar sein werden, wird noch einige Zeit vergehen. Als Zwischenlösung bietet sich ein Auto-Abo an, das Kunden flexible Mobilität zu einem monatlichen Fixpreis bietet. Zudem sind die Fahrzeuge in der Regel verfügbar und die Vertragslaufzeiten kürzer als beim herkömmlichen Leasing.



"Wir können natürlich nicht genau sagen, wie viele Anfragen auf den Chipmangel zurückzuführen sind, aber wir beobachten, dass die Nachfrage für eine temporäre Abo-Nutzung sprunghaft zugenommen hat. Wer schnell einen Neuwagen möchte, sollte sich bei den Auto-Abos umsehen. Diese bieten auch die Möglichkeit, neue Technologien zum Beispiel mit alternativen Antrieben auszuprobieren, bevor ein Neuwagen bestellt wird", so Julian Melzig, Geschäftsführer und Gründer von GoLeasy.



Auch das Center Automotive Research (CAR) prognostiziert, dass die Anzahl der Auto-Abos in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf bis zu eine Million Verträge anwachsen wird. GoLeasy bündelt das Angebot zahlreicher Auto-Abo-Plattformen auf einer Webseite. Die Suchmaschine zeigt übersichtlich, was ein Abo eines Fahrzeugs monatlich kostet und erlaubt einen schnellen und transparenten Preisvergleich für das Wunschfahrzeug in ganz Deutschland. Dadurch lässt sich viel Zeit bei der Suche nach dem besten Angebot sparen, das unter anderem nach sofortiger Verfügbarkeit eingeschränkt werden kann.