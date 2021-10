Vinfast bereitet Markteintritt in Europa vor

Gestern gab Lohscheller in einer Videokonferenz auf dem IfA-Branchengipfel live aus Hanoi einen ersten Einblick, wie die Vermarktungsstrategie konkret in Deutschland aussehen wird. Es werden in wichtigen Städten eigene Markenstores mit kleineren Ausstellungsräumen aufgebaut. Auch die Servicestützpunkte will der Automobilhersteller in Eigenregie betreiben. Vietnam sei bekannt für seine Servicequalität und man wolle zum Service nach Hause zum Kunden kommen, erklärte Lohscheller.



Wie das genau aussehen soll, wollte der seit dem 1. September offiziell im Amt befindliche Lohscheller noch nicht verraten. Die Fahrzeuge sollen mit einem Batterie-Mietvertrag zu einem "erschwinglichen Preis" ausgeliefert werden.



Als Schwerpunktaufgabe für die nächsten 12 Monate sieht der neue CEO die Bekanntheit der Marke aufzubauen. VinFast, die zur vietnamesischen Vingroup gehören, wurde 2017 als Hersteller von Elektroautos und E-Scootern gegründet. Im September war VinFast erstmals die meistverkaufte Automobilmarke in Vietnam.



Die Fabrik wurde in nur 21 Monaten errichtet und hat eine Kapazität für 950.000 Fahrzeuge und 300.000 Scooter. Durch technologische und technische Zusammenarbeit mit BMW, Robert Bosch, Siemens, Pininfarina und Magna Steyr wurde bereits 2018 die Produktion gestartet. Nachdem sich die Marke jetzt in Vietnam etabliert hat, startet nächstes Jahr unter dem Slogan "Grenzenlos zusammen" die dritte Phase des Markenaufbaus mit dem weltweiten Marktstart in USA, Kanada und Europa. Mit dem vollelektrischen Premium-SUV VF e35 soll es in Deutschland nächstes Jahr losgehen. "Wir kommen vom Zeitpunkt genau richtig", zeigt sich Lohscheller überzeugt.