Wahlergebnisse: Goldenes Lenkrad 2023

57 Autoneuheiten standen in sieben Fahrzeugklassen zur Wahl, dazu kamen weitere Spezialkategorien. Lesen Sie, wer von den Lesern und der Fachjury von AUTO BILD und BILD am SONNTAG auf das Podest gehoben wurde.

Wenige Preise in der Autobranche haben ein derartiges Standing wie das Goldene Lenkrad, das bereits zum 47. Mal verliehen wurde. Also: Lenkräder, klar. Denn es gibt viele Kategorien, die sich mit der Zeit auch ändern, an den Markt angepasst werden. Die Kategorien und Sieger:



Der beste Kleinwagen: Peugeot 2008

Der beste Kompakte: BMW iX1

Die beste Mittelklasse: Hyundai Ioniq 6

Die beste obere Mittelklasse: Mercedes E-Klasse

Die beste Ober-/Luxusklasse: Mercedes-AMG S 63

Der beste Sportwagen: BMW M3 Competition Touring

Das beste Familienauto: Kia EV9



Das beste Auto unter 40.000 Euro: Ford Tourneo Connect

Das beste Auto unter 50.000 Euro: Smart #1



Das schönste Auto: Aston Martin DB12

Der beste Gebrauchtwagen: Mercedes C-Klasse



Spannend: Mit zahlreichen Elektroautos, die gekürt wurden, spiegelt sich die Entwicklung auf dem Automarkt klar wider. Das Finale des Goldenen Lenkrads 2023 fand auf dem DEKRA Lausitzring statt, die klassische Gala zur Preisverleihung mit zahlreichen Prominenten im Berliner Axel Springer Verlag unter Moderation von Barbara Schöneberger.



Die vollständige Berichterstattung von AUTO BILD stellt die Gewinner im Einzelnen vor und nennt die weiteren Podestplatzierungen.