Was Frauen wählen …

Eins vorweg: Die kleinen pinkfarbenen mit aufgeklebten Scheinwerferwimpern sind es nicht …



Ganz im Gegenteil. Bei dieser Wahl, dem Women's World Car of the Year, wird das jeweils beste Fahrzeug in 6 Kategorien gewählt



• Stadtauto

• Familien SUV

• Große Limousine

• XXL-SUV

• Pick-up & Offroader

• Sportwagen





Die Jury besteht aus 63 Motorjournalistinnen (darunter ich) aus 45 Ländern auf 5 Kontinenten.

– übrigens die einzige rein weibliche Jury in der Automobilbranche.



Und alljährlich (heuer zum 13. Mal) stimmen wir über neue Autos ab – und bewerten sie hinsichtlich Sicherheit, Komfort, Technologie, Design, Preis-Leistungs-Verhältnis, Fahrverhalten, Effizienz und Umweltfaktor.

Bitte wer ist WWCOTY?



Die Jury von Women's World Car of the Year ist die einzige, die sich ausschließlich aus weiblichen Automobiljournalistinnen zusammensetzt. Gegründet wurde WWCOTY ( www.womensworldcoty.com/ )2009 von der neuseeländischen Motorjournalistin Sandy Myhre.

Sie ist heute Ehrenpräsidentin, die geschäftsführende Präsidentin ist mittlerweile Marta García.

Mit dieser speziellen Auszeichnung werden nicht nur die besten Autos des Jahres gewürdigt- Auch den Frauen in der Automobilwelt soll damit eine Stimme verliehen werden.



Denn etliche Frauen haben erst durch Mobilität Zugang zu vielen persönlichen und beruflichen Möglichkeiten.



Zurück zum WWCOTY 2023

Wie in den vergangenen Jahren wurde das Abstimmungsverfahren von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton überprüft, die dies seit der Einführung des Women's World Car of the Year übernimmt.



Das Ergebnis sind sechs Siegermodelle, die in ihrer Kategorie für absolute Exzellenz stehen.



Ford Ranger – Pick-up

Der Ford Ranger ist ein zuverlässiger, eleganter und charismatischer Pick-up. Er bewegt sich mit Leichtigkeit über jedes Terrain. Er ist so effizient wie ein Geländewagen, aber dank seiner Ladefläche praktischer.



Jeep Avenger – Familien SUV

Das erste 100%ige Elektrofahrzeug von Jeep punktet mit sehr gelungenem Design und trotz Frontantrieb einer hervorragenden Geländegängigkeit.



Citroën C5 X – Große Limousine

Er bietet außergewöhnlichen Komfort, sehr gutes Raumangebot und sehr attraktives Design. Erhältlich mit Benzin- und Plug-in-Hybrid-Motoren.

Nissan X-Trail – XL-SUV

Ein großer SUV mit viel Platz im Innenraum und der Möglichkeit, sieben Personen zu transportieren. Er ist effizient in schwierigem Gelände und wird mit der e-power-Technologie von Nissan angeboten, einer Hybridlösung.



Audi RS 3 – Sportwagen

Ein sehr sportliches Modell, in dem die gesamte Technologie steckt, die Audi im Rennsport entwickelt hat.



Kia Niro - Stadtauto

Er ist geräumig, praktisch, sicher, einfach zu fahren, mit mehreren umweltfreundlichen Antrieben erhältlich (HEV, PHEV und BEV) und hat einen sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch.



Noch ist das Rennen um das WWCOTY 2023 nicht zu Ende!

Diese sechs Gewinner starten nun in die letzte Runde der Wahl, in der nun der Gesamt-Gewinner ermittelt wird.



Bekannt gegeben wird der WWCOTY 2023-Sieger am 8. März, dem Internationalen Frauentag, um 00:00 Uhr (neuseeländische Zeit) auf dem YouTube-Kanal Women's World Car of the Year.