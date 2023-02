Moderne Winterreifen bieten in der Regel weitaus mehr Grip und Performance als man im öffentlichen Straßenverkehr einsetzen kann. Um den Grenzbereich von dabei möglicher physikalischer Fahrdynamik und dem eigenen Können näher zueinander zu bringen und dabei auch noch Spaß zu haben, sind die Winterfahr- und Drift-Trainings optimal geeignet.



Im Winterfahr-Center Thomatal bei St. Michael im Lungau (100 Kilometer südlich von Salzburg) durfte sich die geladene Journalistenmeute dementsprechend nahezu uneingeschränkt der Erforschung des Grenzbereichs widmen; des eigenen und dem der Pneus. Aber natürlich nicht ohne fachkundige Anleitung. Diese stellte im konkreten Fall das erfahrene Instruktoren-Team um den begeisterten Motorsportler Werner Gusenbauer, der mehr als 200 Langstreckenrennen bestritten hat und seit 2006 unter seiner Marke „Quer ist mehr“ sein Wissen und seine Erfahrung weitergibt.



Im Vordergrund steht dabei der Ansatz, die eigene Fahrzeugkontrolle zu verbessern – in der Regel kommt dann der Spaß ganz von allein. Für Gusenbauer steht dabei ein Schlagwort im Vordergrund: Car Control. Wenn man das Fahrzeug beherrscht, dann muss man sich richtig bereift auch bei starkem Regen, Schnee oder Glatteis auch wesentlich weniger Sorgen machen, dass man von davon unerwartet negativ überrascht wird. Denn man weiß dann in solchen Fällen, was zu tun ist, um das eigene Auto unter Kontrolle zu halten oder sie wiederzubekommen. Car Control ist für ihn der Schlüssel – auf öffentlichen Strassen wie auf Rennstrecken oder auf den von ihm und seinem Team angelegten Eis-Kursen, auf denen man nicht nur sukzessive an den Grenzbereich herangeführt wird, sondern auch lernt, mit einem gekonnten Drift – Schwung und Konterschwung nutzend – elegant, sicher und schnell Kurven-Kombinationen zu durchfahren.



Und dafür sind die Grundlagen der Ausgangspunkt – die Leute müssen genau wissen, was sie in der jeweiligen Situation zu tun und besser zu lassen haben. Dafür sorgt Gusenbauer ständig – per Funk sitzt er quasi neben einem und gibt die notwendigen Anweisungen. Und wenn man sich exakt nur darauf konzentriert, passiert nach einigen weniger erfolgreichen Versuchen das Aha-Erlebnis: Man – auch der Autor – kann plötzlich das Umsetzen, was der Profi – so leicht aussehend zuvor präsentiert hatte. Nebenbei quasi füllen sich die viel zitierten Fachbegriffe wie unter anderem Seitenführung, Grip; Lamellentechnologie und Bremsleistung „mit Leben“.



Ein Erfolgs-Erlebnis pur, bei dem man ebenso nebenbei selbst er-fährt, welches Potenzial die Winterreifen auf Eis und Schnee wirklich haben und was gegebenenfalls zur Verfügung steht – wenn es einmal wirklich auf sie und einen selbst ankommen sollte.