Es gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum ein Fahrzeughalter den aktuellen Wert seines Autos in Erfahrung bringen möchte. In den meisten Fällen wird eine Wertermittlung gewünscht, wenn ein Auto vor dem Verkauf steht. Doch gibt es auch nach Unfall, für die Wahl einer Kfz-Versicherung oder bei der Berechnung des Gesamtvermögens durchaus den Wunsch, den genauen Wert eines Fahrzeugs zu kennen. Dabei bietet der freie Markt für Gebrauchtwagen nur bedingt einen guten Anhaltspunkt, um sich einen Überblick von Wertzustand eines Autos zu verschaffen.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Aufgrund von Lieferengpässen kam es auf dem weltweiten Automarkt zu einer verminderten Produktion, so dass es deutlich mehr Neuwagen gibt. Demzufolge ist die Nachfrage für gut erhaltene Gebrauchtwagen gestiegen. So sind auch die Preise für Gebrauchtwagen oftmals sehr attraktiv. Wer vor fünf oder sechs Jahren ein Auto gekauft hat, kann sein Auto fast ohne großen Wertverlust weiterverkaufen. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Faktoren, welche den Fahrzeugwert enorm beeinflussen können. Neben dem Alter und Zustand eines Autos ist es nicht zuletzt die Ausstattung eines Fahrzeugs, welche den entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Gebrauchtwagen mit einer Vollausstattung sind deshalb besonders auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt.

Wer Hilfe beim Gebrauchtwagenverkauf benötigt oder sich schlichtweg eine Übersicht vom Wert seines Fahrzeugs machen möchte, erhält hier die passenden Tipps. Der folgende Ratgeber gibt Fahrzeughaltern einen Leitfaden, um den Wert eines Fahrzeugs zu ermitteln.

Wertermittlung schnell und praktisch online durchführen

Die Fahrzeugbewertung gelingt im Zeitalter der Digitalisierung auch ganz bequem online. Während die meisten Portale zur Wertermittlung von Gebrauchtwagen nur einen Schätzwert abgeben können, kann man hier eine Autobewertung mit endgültigem Verkaufspreis erhalten. Für eine exakte Einschätzung des Fahrzeugwerts werden eine Reihe von Angaben benötigt, die HU/AU Gültigkeit, die Zahl der Vorbesitzer, den Zustand von innen und außen, sowie Gebrauchsspuren. Durch Fotos können Fahrzeughalter den aktuellen Status ihres Fahrzeugs genau dokumentieren, so dass innerhalb von 48 Stunden ein Angebot für den Ankauf eines Gebrauchtwagens gemacht werden kann. Damit erhalten Fahrzeughalter die Möglichkeit, ein Auto schnell und seriös zu verkaufen und die Wertermittlung mit wenig Mühe abzuschließen. Nach einer anschließenden Prüfung von Kfz-Experten wird Autobesitzern ein Angebot unterbreitet, welches sie ebenfalls online annehmen können. Nach der Auswahl eines Abgabe-Termins für das Fahrzeug ist der Gebrauchtwagenverkauf erledigt.

Den Fahrzeugwert mit einfachen Methoden erhöhen

Für die meisten Menschen ist ein Auto bloß ein Gebrauchsgegenstand, so dass die richtige Autopflege oftmals vernachlässigt wird. Dabei haben es Autobesitzer oftmals selbst in der Hand, wenn es dem Werterhalt eines Fahrzeugs geht. Denn ein Fahrzeug verliert deutlich schneller an Wert, wenn es nicht gepflegt wird oder auf eine regelmäßige Inspektion verzichtet wird. Der Austausch von Verschleißteilen ist demnach besonders wichtig, damit der Zustand eines Autos möglichst lange auf einem hohen Niveau gehalten werden kann.

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung

Der Wert eines Fahrzeugs wird vor allem durch die Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt bestimmt. Dazu kommen noch Marke und Modell eines Fahrzeugs, welches den Wert zusätzlich beeinflussen. Auch das Alter sowie die Erstzulassung sind hier für viele Händler und Käufer ein wichtiger Faktor, der den Wert eines Fahrzeugs massiv beeinträchtigen kann. Selbst die Farbe kann eine Rolle spielen, wenn es um die Wertbestimmung von Fahrzeugen geht.