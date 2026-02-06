Übergabe des Adventkalender-Hauptpreises

Wenn man an der Kassa im Supermarkt noch ein buntes Zettelchen in die Hand gedruckt bekommt, misst dem nicht jeder viel Bedeutung bei. Katharina Gritsch war im Dezember 2025 so guter Dinge, dass sie das Gewinnspiellos mitnahm und auch den QR-Code scannte und sich registrierte – kann ja nicht schaden. Einer der vielen Tagespreise des Hofer Adventkalenders wurde es schließlich nicht, dafür gleich der Hauptpreis.



Anfang Februar durfte sie einen brandneuen Skoda Octavia von Skoda Marketingleiter Thomas Diesenberger übernnehmen. Dabei erinnerte sie sich an den Einkauf und das Los: „Ich habe um 35 Euro eingekauft“, lacht sie herzlich. „Mein Auto kommt schön langsam in das Alter, wo die Reparaturen anfangen“ – somit kommt der Hauptgewinn zum richtigen Zeitpunkt. "Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Fahrzeugen nicht nur Mobilität, sondern in diesem Fall auch ganz viel Freude liefern konnten", so Diesenberger.