Übergabe des Adventkalender-Hauptpreises
HOFER/Stadler

Ein Skoda Octavia um 35 Euro

Katharina Gritsch aus der Wachau war im Dezember bei Hofer einkaufen. Was unspektakulär begann, endete mit einem Hauptpreis: Ein Skoda Octavia wurde Anfang Februar der Gewinnerin des Hofer Adventkalenders übergeben.

Mag. Severin Karl

Wenn man an der Kassa im Supermarkt noch ein buntes Zettelchen in die Hand gedruckt bekommt, misst dem nicht jeder viel Bedeutung bei. Katharina Gritsch war im Dezember 2025 so guter Dinge, dass sie das Gewinnspiellos mitnahm und auch den QR-Code scannte und sich registrierte – kann ja nicht schaden. Einer der vielen Tagespreise des Hofer Adventkalenders wurde es schließlich nicht, dafür gleich der Hauptpreis.

Anfang Februar durfte sie einen brandneuen Skoda Octavia von Skoda Marketingleiter Thomas Diesenberger übernnehmen. Dabei erinnerte sie sich an den Einkauf und das Los: „Ich habe um 35 Euro eingekauft“, lacht sie herzlich. „Mein Auto kommt schön langsam in das Alter, wo die Reparaturen anfangen“ – somit kommt der Hauptgewinn zum richtigen Zeitpunkt. "Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Fahrzeugen nicht nur Mobilität, sondern in diesem Fall auch ganz viel Freude liefern konnten", so Diesenberger.

Unter den Schwingen des coolen Nordlichts

Volvo EX90 im Test

Je größer die Familie, desto größer die Ansprüche. Das bedingt Wachstum auch beim Auto, wobei der Volvo EX90 im herbstlichen Sonnenschein seine Qualitäten bei Jung und Alt unter Beweis stellen kann.

Das System Europa

Helden auf Rädern: Seat Ibiza I

Mit dem Ibiza wollte sich Seat endlich zu einer eigenständigen und echt spanischen Marke hinaufkonstruieren. Dass das Ergebnis eine teutonische Mixtur italienischen Urpsrungs wurde, sollte die Zukunft überraschend vorwegnehmen.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

Aber nur für 18-jährige!

Seat Leon ab sofort schon ab 16.990 Euro

Dank eines Bonus bekommen Führerscheinneulinge den Seat Leon nun um 2.000 Euro günstiger. Das Angebot gilt ab dem ersten Tag im Besitz der Fahrerlaubnis.

BMW i4 M50 & Co fürs Wochenende

Luxus-Elektroautos mieten

Premium E-Autos wie BMW i4 M50, Porsche Taycan oder Audi RS e-tron GT für ein Wochenende mieten. Fahrspaß trifft Nachhaltigkeit.

Wie innovative Komponenten die Fahrzeugdynamik revolutionieren

Moderne Antriebstechnik im Wandel

Die Automobilindustrie erlebt derzeit eine technische Revolution, die weit über Elektromobilität hinausgeht. Während sich die Aufmerksamkeit oft auf Batterien und Elektromotoren richtet, vollziehen sich im Bereich der mechanischen Kraftübertragung ebenso bemerkenswerte Entwicklungen.

Die Welt-Leitmesse zum Thema Caravan

Gradmesser der Branche: Caravan Salon Düsseldorf

Die Strahl- und Anziehungskraft der größten Leistungs-Show von Reisemobilen, Caravan und Tourismus ist erneut auch durch die 64. Ausgabe – seit 1994 in Düsseldorf – bestätigt worden. Fast 270.000 Besucher – nicht nur aus DACH, Benelux und den weiteren zentraleuropäischen Anrainern, sondern aus 41 Ländern sorgten für die zweitbeste Resonanz in den Hallen am Rhein.

Toyota Aygo X Play im Test

Von A nach B unter 20.000 Euro

Selbst wenn man zum Aygo X Play das Design- und das Komfort-Paket dazubestellt, steht noch lang kein Zweier an erster Preisstelle. Unterwegs mit 998 ccm und 72 PS: Da ist immer Schwung nötig und hoffentlich fährt hinten keiner mit.

Pirelli P Zero: Jubiläum des sportlichen Reifen

P Zero: „Vorsicht bissig“ seit 40 Jahren

Wenn sich ein Reifen in den Asphalt verbeißt wie die Derivate des Pirelli P Zero, dann klappen die Hot Laps auch auf ungewohnter Piste. Zu Besuch bei Pirelli, inklusive Headquarter, Comer See und Temple of Speed