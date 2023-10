11. Rallye Historiale in Brunn am Gebirge

81 Fahrzeuge standen bei der 11. Historiale am Start, vier Wertungsklassen waren vertreten. Der Österreichische Motor Veteranen Verband (ÖMVV) ließ am 29. September Klassiker bis 1960, Oldtimer von 1961 bis 1970, solche von 1971 bis 1993 und die freie Gästeklasse im Veranstaltungszentrum Bruno antreten. Brunn am Gebirge war an diesem Tag voller Ikonen der Automobilgeschichte: Austin Healey 3000 Mk II und Ford Mustang ritterten ebenso um die Gunst der zahlreichen Besucher/Handyfotografen wie Porsche 928, BMW 325i oder Volvo Amazon. Lada, Lancia, Pontiac, Triumph und so weiter waren gekommen, um sich bei herrlichem Wetter zu messen. Wie gewohnt nicht im sportlichen Infight um Kurve und Kurve, sondern höchst gesittet bei der Vermeidung von Strafpunkten bei den Sonderprüfungen.



Sieger: Porsche, BMW, MG und Mercedes



Holger und Lucia Eichberger wurden in ihrem Porsche 356 C (Foto ganz oben) aus 1965 Gesamtsieger mit weitem Vorsprung vor Paul Ferdinand Eichberger und Liliia Kalinina im Jaguar E-Type (1970). Platz 3 gesamt ist zudem Platz 1 in der Klasse bis 1993: Thomas Wenth und Martin Exel bewahrten im BMW 635 CSi von 1985 gute Nerven bei den Prüfungen.