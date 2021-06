23. Int. ARBÖ CLASSIC

Lange Zeit mussten sie wegen der Coronaviruspandemie ausgesperrt werden – die Auto- und Motorsportfans, also jene Freaks mit dem „Motorsportvirus“ oder zumindest „Benzin“ im Blut. Am 9. und 10. Juli 2021 möchte sie Kurt Gutternigg, ARBÖ Admont Fahrleiter und Organisator der ARBÖ Classic sowie der Austrian Rallye Legends powered by ARBO? daher ganz besonders verwöhnen. Zurzeit haben bereits 160 Teams mit Autos von 35 verschiedenen Fahrzeugmarken für die 23. ARBÖ Classic genannt - die Teilnehmer der ARBÖ-Classic wiederum werden mit einer kreativen Streckenführung durch das Enns- und Paltental erquickt. Sie wiederum erfreuen die Region auf der Tourismus-Ebene. Es ist also wieder, wie alles Gute im Leben, ein „Geben & Nehmen“ – und zwar in sÄmtliche Richtungen...



Kurt Gutternigg erklÄrt: „Unsere BemÜhungen gingen dahin, neben einer landschaftlich ansprechenden StreckenfÜhrung und einigen sportlichen Highlights auch und vor allem solche Old- und Youngtimer in die Alpenregion zu locken, welche die Augen der Fans leuchten lassen. Für die Zuschauer und Oldtimer- Begeisterten gibt es also viel zu sehen - sie können die wunderschönen Fahrzeuge genießen, während die Akteure in ihren Schmuckstücken ‚schwitzen‘ werden, um alles richtig zu machen.“



Am ersten Tag (Freitag, der 9. Juli) fällt in Weng im Gesäuse der Startschuss vor der grandiosen Bergkulisse der Gesäuseberge. Die Strecke geht über St.Gallen – Altenmarkt – Landl durch den Nationalpark Gesäuse nach Johnsbach und Admont wieder zurück nach Weng. Am zweiten Tag (Samstag, den 10. Juli) geht’s wieder von Weng nach Admont, dann über die Kaiserau ins Paltental nach Trieben. Über den Schoberpaß führt die Strecke durchs Liesingtal zur Steirischen Eisenstraße übern Präbichl nach Eisenerz und dann wieder in die Gesäuse Region.