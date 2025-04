ARBÖ Classic & ARL 2025

Über 120 Teams haben sich schon jetzt - einen Monat vor dem offiziellen Nennschluss - für die ARBÖ Classic 2025 (6. und 7. Juni) angemeldet. Es ist daher ziemlich wahrscheinlich, dass bei der kommenden 27. Ausgabe dieser charismatischen Veranstaltung der Vorjahrsrekord von satten 160 Teilnehmern geknackt wird.



Ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass das Interesse an solchen Ausfahrten mit den bildschönen Oldtimern für großes Interesse sorgt - und zwar nicht nur bei älteren, sondern auch bei ganz jungen Menschen. Leuchtende Kinderaugen zeugen von der großen Anziehungskraft unserer Oldtimer - auch oder gerade in Zeiten wie diesen…



Schon jetzt lässt die provisorische Nennliste automobilen Hochgenuss erahnen: Vom Triumph TR3A aus dem Jahr 1958, den der Oberösterreichische Motor Veteranen Club entsendet über den knallgelben VW Käfer von Stammgast Karl-Heinz Hintersteiner bis hin zum Opel Adam S aus 2014 ist schon jetzt eine breite Palette an attraktiven Fahrzeugen vertreten.



Geselliges Beisammensein - Sport, Spaß und Sonne



Doch es geht bei der ARBÖ Classic nicht nur um Autos und das fahrerische Können - denn getreu dem Motto „Sport, Spaß und Sonne“ geht es bei der von der Familie Gutternigg abgehaltenen Veranstaltung auch um das gesellige Beisammensein. Die Teilnehmer dürfen sich neben den Fahrten auf den schönsten Straßen Österreichs auch bei lustigen Spielen und in einem Quiz beweisen. Die Platzierung steht dabei aber weniger im Vordergrund, vielmehr gilt der olympische Gedanke: „Dabei sein ist alles“.



Am Freitag, den 6. Juni erfolgt der Start um 6 Uhr in Weng im Gesäuse. 125 Kilometer lang ist die Route des ersten Tages, welche das Feld durch den Nationalpark Gesäuse führt, mit Prüfungs-Stopps in Altenmarkt, Mooslandl, Gstatterboden, Johnsbach, Aigen bei Admont und Hall. Das Ziel in Weng wird ab 19 Uhr erreicht. Am Samstag, den 7. Juni geht es 200 Kilometer lang durch die Regionen Gesäuse und Mostviertel. Die Streckenführung: Weng (Start um 10 Uhr) – St.Gallen - Großraming – Maria Neustift – Böhlerwerk –Sonntagsberg – St.Leonhard am Walde (Passierkontrolle) – Gresten – Scheibbs (Stopp mit Mittagspause) – Gaming/Kienberg – Lunz am See – Göstling – Palfau –Großreifling – Erbsattel – Oberreith( Zwischenstop) – Buchauersattel – Weng (Ziel ab 14.30 Uhr).



Elfte Ausgabe der Austrian Rallye Legends



Von 18. bis 20. September steigt im Raum Admont auch die elfte Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ - was im vorigen Jahrtausend mit der ARBÖ Rallye begonnen wurde, hat sich binnen einem Jahrzehnt zum größten historischen Rallye Festival des Landes entwickelt. Noch vor dem offiziellen Nennbeginn Anfang Mai erhielten die Veranstalter rund um Kurt Gutternigg bereits Anfragen aus ganz Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Schottland, Italien und Polen. Man darf also durchaus gespannt sein, welche automobilen Leckerbissen die ARL 2025 auf die Straßen bringen werden.