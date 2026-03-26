ARBÖ Classic: Vorschau

Am 5. und 6. Juni steigt im Raum Admont, in der traumhaften Gesäuse Region die bereits 28. Ausgabe der ARBÖ Classic. Schon jetzt sind beim Veranstalter rund 100 Nennungen für die Kult-Veranstaltung eingelangt - es werden also wie in den Jahren zuvor wieder mehr als 150 bildhübsche Oldtimer erwartet.



Die Ausfahrten mit jenen Autos, die früher noch „Gesichter“ hatten, erfreuen sich auch heutzutage größter Beliebtheit - und zwar nicht nur bei jenen Menschen, welche diese charismatischen Autos noch selbst in Aktion erlebt haben, sondern auch bei den Jüngsten. Glänzende Kinderaugen, Autogrammwünsche - all das zeigt, dass zeitlose Schönheit eine ungebrochene Faszination auslöst...



Die provisorische Nennliste zeigt schon jetzt ein breites Spektrum: Bislang ältestes Fahrzeug ist ein wunderschöner Ford Modell A Tudor mit Baujahr 1928. Das bunt gefächerte Starterfeld weist 32 verschiedene Auto-Marken auf - für Markenvielfalt ist also schon jetzt gesorgt. Die internationale Beliebtheit der ARBÖ Classic zeigt sich auch, indem neben Nennungen aus ganz Österreich, auch bereits Nennungen aus Deutschland und sogar aus Tschechien beim Veranstalter eingelangt sind.



Geselliges Beisammensein



Die ARBÖ Classic steht unter dem Motto „Sport, Spaß und Sonne“ - denn neben dem fahrerischen Können geht es der veranstaltenden Familie Gutternigg immer auch um das gesellige Beisammensein, weshalb die Prüfungen auch mit lustigen Spielen oder auch einem Quiz verbunden werden. Nicht die Platzierung soll im Vordergrund stehen, sondern die Freude am Automobil, die bekanntlich verbindet.



Bereits traditionell wird am Freitag (5. Juni) der sportliche Teil der ARBÖ Classic in Angriff genommen. Die Strecke führt durch die Gesäuse Region - mit Prüfungen in Weng, Altenmarkt, Mooslandl, Gstatterboden, Johnsbach, Aigen bei Admont und Hall. Erstmals wird es dann am Samstag nach dem Zieleinlauf auch eine eigene Siegerehrung und Preisverleihung für die Teilnehmer des sportlichen Teils des Freitags geben.



Am Samstag (6. Juni) steigt wie gewohnt der touristische Teil der ARBÖ Classic. Um 9.30 Uhr erfolgt der Start in Weng, über Weyer geht es in das Mostviertel. Um 11 Uhr wird in Ybbsitz ein Stopp eingelegt - bei Richard Lietz, dem „Motorsportler des Jahres“ 2025, dessen Familie dort ein Autohaus und eine Tankstelle betreibt. Nach einer Passierkontrolle in St. Leonhard am Walde geht es weiter über Gresten nach Scheibbs, wo um 12 Uhr die Mittagspause eingelegt wird. Die folgenden Stationen sind Gaming/Kienberg, Lunz am See, Göstling, Hollenstein, Promau Paß, Lassing, Palfau, Großreifling, Erbsattel, Oberreith (Zwischenstopp 14.30 Uhr), Buchauer Sattel bis zum Ziel in Weng, wo das Feld ab 15.15 Uhr erwartet und gefeiert wird.



Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ im September



Der ARBÖ Admont veranstaltet neben der ARBÖ Classic im Frühsommer stets auch die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ

im Spätsommer. Österreichs größter historischer Rallye Event steigt heuer von 24. - 26. September. Auch hier gibt es jedes Jahr großen Andrang der Aktiven - die Ausschreibung wird Anfang Mai online zur Verfügung stehen.