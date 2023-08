Der HTC-Termin 2024 steht bereits fest

Der wohl ultimative Indikator wie gut die Höllental Classic (HTC) auch dieses Jahr wieder einmal war, ist ihr zunehmend hochkarätiges Teilnehmerfeld. Jahr für Jahr stoßen mehr erfahrene Teams dazu, fahren die HTC zum ersten Mal und sind danach nachhaltig beeindruckt. Die erdrückende Dominanz der großen, namhaften Oldtimer-Rallyes schwindet, die HTC von Mastermind Fritz Jirowsky und seinen engagierten, freundlichen Mitarbeitern mischt die Szene richtig auf. Thomas Voglar aus Graz hat in einem Eintrag bei Facebook nach der HTC 2023 dafür klare Worte gefunden: „Höllental Classic ist für mich, und ich bezeichne mich bald als Urgestein der Classic Rally Szene, nun endgültig zu einer treibenden Kraft in Österreich geworden und hat sich neben den drei „Großen“ einen festen Platz erarbeitet! Eine Rally für Profis und solche die es werden wollen! Rundum zufriedene Teilnehmer auch unter vielen HTC „Ersttätern“! Hoffe man stoppt rechtzeitig den zweifelhaften beginnenden Elektronikwahn! Erste Kontrollen sind und waren sehr zu begrüßen! Die Wertigkeit von Gleichmäßigkeitsprüfungen könnte etwas mehr für das Gesamtergebnis gehoben werden! Wenn man jedoch den Lichtschranken und Schlauch „Papst“ und „Macher“ der HTC Fritz Jirowsky kennt – nicht verwunderlich. Großartige, den Erwartungen entsprochene Verpflegungen! Über die wunderbare Streckenführung (mir kamen gefühlte drei Autos entgegen) kann man sich nur grenzenlos freuen! Ennstal-Classic, Südsteiermark-Classic, Gaisbergrennen und Höllental Classic 2023 sind das Maß der Dinge in Österreich! Und jede dieser Veranstaltungen hat ihren eigenen unverwechselbaren Charakter! Freuen wir uns über diese unterschiedliche, sich nicht konkurrenzierende Vielfalt in Österreich!“

Nur sehr wenige Oldtimer-Rallyes in Österreich bieten diesen perfekten Mix für sportlich ambitionierte Teams: Herausforderung, Genauigkeit, Präzision, Spaß und Vielfalt, eine anspruchsvolle, schöne Strecke, gepaart mit reichlich Timing- und Schnittprüfungen. Mehr kann man sich nicht wünschen und unter uns: Da kann man auf Promis und Pseudo-Promis, wie anderen Orts gerne zur Schau gestellt, gerne verzichten.



Freude herrscht…



Es beginnt die Freude, der Spaß bereits beim Ausarbeiten des Roadbooks (man kann es gemütlich am Vorabend noch von zu Hause aus downloaden und vorbereiten) und beim Abfahren der Kalibrierungsstrecke. War auch in diesem Jahr der Wegstreckenzähler mittels der über neun Kilometer langen Strecke exakt justiert, so wusste man beim anschließenden Navigieren und Schnittfahren stets wo und woran man war. Nichts, aber auch gar nichts war unstimmig und/oder unverständlich. Stets metergenaue Angaben, auf die man sich während der gesamten Rallye verlassen kann. Ebenso nicht fehlen durften die Angaben zu Temperatur und Wetter an dem die Kalibrierungstrecke erstellt worden war. Dem Roadbook der HTC entnimmt man zudem, bei welchen Temperaturen und bei welchem Wetter Fritz Jirowsky die Strecken ursprünglich abfuhr. So muss Roadbook!



Kein Thema, wer dann eine sehr gute oder sogar eine Nuller-Zeit bei der HTC einfährt, der kann definitiv stolz sein. Beifahrer(in) und Fahrer(in) bekommen bestätigt, dass sie wissen, worum es beim Schnittfahren wirklich geht und das bitte motiviert doch allemal!



Der Lichtschranken und Schlauch „Papst“ und „Macher“ lässt grüßen…



Druckschlauch- und Lichtschrankenprüfungen, einfach gerade und/oder gar nur alibimäßig aufgebaut, das gibt es bei der HTC nie. Fritz Jirowsky und das 35-köpfige Team verstehen es Jahr für Jahr die Teilnehmer so richtig zu fordern. Druckschläuche liegen gelegentlich ziemlich schief, Lichtschranken stehen ebenso trickreich schief und das mitunter gleich mehrfach hintereinander. Fordernd für Beifahrer(in) und Fahrer(in) sind die grün beschilderten SPs, die so bezeichneten geheimen „Grünen“ Timingprüfungen die selbstverständlich nicht im Roadbook verzeichnet sind. Warum muss man eigentlich immer nur vorwärtsfahren? Druckschläuche und Lichtschranken können doch wechselweise im Vorwärts und Rückwärtsgang ausgelöst werden. Die HTC bietet das alles.

Nota bene: Bei einer derart großen Anzahl an Prüfungen ohne Ungereimtheiten und/oder Zufällen gibt es keine Zufallssieger. Lobenswert wie immer auch das perfekte Zeitmanagement…



Fritz Jirowsky gelingt es stets eine Rallye zu planen bei der es kein sinnloses Warten gibt. Alles ist den ganzen Tag entspannt im Fluss und das leibliche Wohl kommt dabei nie zu kurz.