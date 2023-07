Die Top-5 Klassik-Veranstaltungen 2023

Der Oldtimer-Markt boomt seit Jahren und zieht auch weiterhin große Anleger an, die beträchtliche Summen in klassische Fahrzeuge investieren. Doch es sind nicht nur die finanziellen Aspekte, die die Menschen in die faszinierende Welt der Oldtimer locken. Für viele Enthusiasten ist es die Leidenschaft für schöne Autos und die einzigartige Atmosphäre bei Classic-Events, die den wahren Reiz ausmachen. In diesem Artikel werden die absoluten "Places-to-be" der Classic-Events 2023 vorgestellt, die sowohl für Teilnehmer als auch Zuschauer einen unendlichen Reiz versprechen. Von legendären Rennen in Italien bis hin zu abenteuerlichen Touren durch Marokko - hier erwartet die Oldtimer-Liebhaber eine unvergessliche Zeit.



Place-to-be #01: Mille Miglia - Italien

Ein Klassiker unter den Classic-Events ist zweifellos die Mille Miglia in Italien. Bereits 1927 zum ersten Mal ausgetragen, erstreckt sich dieses Oldtimer-Rennen über tausend Meilen und hat eine bewegte Geschichte. Teilnahmeberechtigt sind über 400 Oldtimer aus den Modellreihen, die zwischen 1927 und 1957 bei der Mille Miglia an den Start gingen. Dieses legendäre Rennen birgt viele Geschichten, wie die beeindruckende Leistung von Porsche-Werksfahrer Hans Herrmann, der 1954 an einer geschlossenen Bahnschranke den Kopf einzog und mit seinem Spyder kurz vor dem Zug unten durchraste, um den Sieg zu erringen. Den Streckenrekord hält Sir Stirling Moss seit 1955 auf einem Mercedes-Benz 300 SLR mit einer Bestzeit von 10 Stunden, 7 Minuten und 48 Sekunden. Obwohl das Rennen dieses Jahr erstmals in fünf Tagen stattfindet, bleibt es anstrengend und schnell, mit vielen Sonderprüfungen. Doch obwohl man kaum Zeit hat, die Schönheit Italiens zu bewundern, macht gerade das den Reiz der Mille Miglia aus. Dieses Langstrecken-Straßenrennen gilt nach der Targa Florio als Klassiker und verkörpert den Begriff "Gran Turismo" wie kein anderes.



Place-to-be #02: Ennstal-Classic - Österreich

Die Ennstal-Classic in Österreich, die jedes Jahr im Juli stattfindet, ist eine Veranstaltung, die gelassenheit und Fahrspaß vereint. Es ist ein Treffen unter Freunden, das sich in traumhaften Kulissen abspielt. Mit über dreißig Jahren selbst ein Oldtimer, würde die Ennstal-Classic in Deutschland das begehrte H-Kennzeichen bekommen. In diesem Jahr hat die Veranstaltung eine neue Ära der Zeitmessung eingeleitet - GPS-Messpunkte sorgen für absolute Genauigkeit bei den Schnittprüfungen. Bei Bergwertungen, auf der Rundstrecke und beim Porsche Design Grand Prix in Gröbming wird weiterhin die Hundertstelsekunde gemessen. Während Motorsportveranstaltungen den Fokus auf das Gewinnen von Rennen legen, können die Teilnehmer der Ennstal-Classic die wunderschöne Landschaft in historischen Fahrzeugen genießen. Die langjährigen Teilnehmer bilden eine große Ennstal-Classic-Familie und halten der Veranstaltung seit vielen Jahren die Treue.



Place-to-be #03: Goodwood Revival - Großbritannien

Das Goodwood Revival, das in England auf dem Landsitz des Herzogs von Richmond stattfindet, ist zweifellos eine der skurrilsten Classic-Veranstaltungen weltweit. Hier treffen sich passionierte Sammler von Automobilen und allem, was brummt und tickt. Die Teilnehmer kleiden sich zeitgenössisch und können sogar mit einer JU52 landen. Das Programm des Goodwood Revival ist voller Speed und Spaß. Das kleine Westhampnett bei Chinchester wird zum Nabel der spektakulärsten Supersportwagen der Welt. Die Highlights der Veranstaltung sind das 1,86 Kilometer lange Bergrennen vor dem Goodwood House, der Pitwalk mit aktuellen Formel-Rennern und die spektakuläre Flugshow. Das Goodwood Revival ist zweifellos der "Place-to-be", wenn es um ein außergewöhnliches Classic-Event geht.



Place-to-be #04: Mille Maroc, Marokko

Die Mille Maroc in Marokko ist vielleicht weniger bekannt, aber definitiv ein Event für wahre Classic-Freaks. Als nordafrikanisches Gegenstück zur Mille Miglia in Italien führt diese Orientierungsrallye die Teilnehmer eine Woche lang über eintausend Meilen durch Marokko. Hierbei geht es nicht um Geschwindigkeit oder Zeitmessung, sondern um Entspannung und den Genuss einer anderen Welt. Die Tour führt die Teilnehmer durch beeindruckende Landschaften, vorbei an freundlichen Menschen und zu erstklassigen Hotels, die fast wie Paläste wirken. Die Faszination der Mille Maroc liegt in den Gegensätzen des Landes. Während man linker Hand an einem High-Tech-Park vorbeifährt, fühlt es sich rechter Hand so an, als wäre man ins 16. Jahrhundert zurückversetzt und würde einen traditionellen Souk besuchen. Die Route umfasst tausend Kurven und verbindet die atemberaubenden Landschaften der Wüste, Berge und Küsten Marokkos. Hier wird jeder Moment geschätzt, und Dringlichkeit hat keinen Platz. Ein besonderes Merkmal der Mille Maroc ist die Solidarität unter den Teilnehmern - wenn einer liegenbleibt oder anhält, tun es auch alle anderen. Dieser Familienausflug ohne Streit ist ein einzigartiges Erlebnis für Classic-Liebhaber.



Place-to-be #05: London – Bríghton Veteran Car Run, Großbritannien

Das London-Brighton Veteran Car Run ist die älteste Motorsportveranstaltung der Welt und ein absolutes Muss für alle Oldtimer-Enthusiasten. Die Teilnahme ist bereits eine Herausforderung, denn nur Fahrzeuge bis zum Baujahr 1905 sind zugelassen. Das jüngste Auto, das an diesem Rennen teilnehmen darf, ist also beeindruckende 117 Jahrealt. Gestartet wird am ersten Sonntag im November bei Sonnenaufgang im Londoner Hyde Park, oft bei eisigen Temperaturen. Von dort aus geht es auf eine 54 Meilen (86 Kilometer) lange Strecke bis Brighton am Ärmelkanal. Die Fahrzeuge und ihre Fahrer haben eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich, denn das regelmäßige Nachfüllen von Öl alle fünf Meilen gehört zum vorgeschriebenen Wartungsintervall. Teilnehmer, die vor 16:30 Uhr das Ziel erreichen, werden mit einer Medaille geehrt. Besonders herausfordernd ist es für die Fahrer von Dampf-Automobilen, die bereits mehrere Tage vor dem Rennen beginnen, ihre Fahrzeuge mit Kohle und Briketts aufzuheizen.



Diese Top Classic-Events versprechen Oldtimer-Enthusiasten einzigartige Erlebnisse und unvergessliche Momente. Von legendären Rennen wie der Mille Miglia in Italien über entspannte Treffen unter Freunden bei der Ennstal-Classic in Österreich bis hin zu exklusiven Veranstaltungen wie dem Goodwood Revival in Großbritannien - hier kommen Liebhaber klassischer Automobile voll auf ihre Kosten. Die Mille Maroc in Marokko bietet eine einzigartige Kombination aus landschaftlicher Schönheit und kulturellen Gegensätzen. Und das London-Brighton Veteran Car Run ist ein absolutes Highlight für Oldtimer-Fans, bei dem die Teilnahme bereits eine große Herausforderung darstellt. Egal für welches Classic-Event man sich entscheidet, eins ist sicher: Hier kann man die Leidenschaft für schöne Autos und die einzigartige Atmosphäre der Oldtimer-Welt in vollen Zügen genießen.