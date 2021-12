Diese seltenen US-Oldies sind dabei

45 Klassiker werden am 9. Dezember von Bilweb Auctions versteigert, darunter ein Pagoden-Mercedes oder ein Porsche 928 GTS. Über Autos dieser Art wird im deutschsprachigen Raum aber ohnehin reichlich berichtet. Das schwedische Auktionshaus hat bei zwei US-Klassikern entsprechend genauer hingeschaut, um uns mit Infos dazu zu versorgen.



Beide gezeigten Modelle stammen aus dem Universum von General Motors, wir beginnen beim abgebildeten Kombi.



Pontiac Bonneville Safari

Trotz der typischen US-Massenproduktion gab es immer wieder Fahrzeuge, die nur in kleinen Stückzahlen vom Band liefen. Vom Safari (Hey, Autohersteller: DAS wäre doch mal wieder ein cooler Name für eure Kombis. SW etc. wird langsam fad) genannte Station Wagon wurden 1959 nur 4.653 Exemplare hergestellt. Kein Wunder, war es doch das teuerste Modell im Line-up: 3.500 Dollar, ganz ohne Extras. Die Spurbreite hingegen wurde als besonderes Argument für das Fahrzeug eingesetzt, denn kein Konkurrent konnte hier mithalten. Mit dem "Wide Track" wurden besonders gute Manieren auf der Straße versprochen. Das Modell, das zur Auktion kommt, ist in nahezu perfektem Zustand, die Farbe nennt sich "Canyon Copper" und innen findet sich eine Polsterung in "Morrokide three-tone vinyl".



Buick Century Convertible

Auch das abgebildete Cabrio stand schon damals nicht an jeder Ecke, es wurden bloß 2,588 Stück produziert. Gut sichtbar ist die Euphorie der Designer in den späten Fünfzigern, das Baujahr wird mit 1958 angegeben. Nachdem der Century die kleinste und leichteste Karosserie im damaligen Programm hatte, wurde er von Buick als Performance-Modell lanciert. Klar, dazu zählte auch der kräftigste Motor, ein Fireball V8 mit 6 Liter Hubraum und 300 Ami-Pferdchen. Sieht nicht so klein und leicht aus, sagt ihr? Naja, in US-Maßstäben halt: 5,38 Meter Länge müssen schon in der Garage untergrebracht werden und die Waage bleibt erst bei 1.950 Kilogramm stehen. Zu erstehen ist ein Modell in "Glacier White" mit zweifarbiger Polsterung (rot-weiß).



Hier geht es zu Bilweb-Auktionen.