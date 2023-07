Ennstal-Classic 2023: Die Porsche Night

Trotz verdienter Müdigkeit nach einer anstrengenden Marathon-Etappe feierte die gesamte Porsche-Entourage rund um Dr. Wolfgang Porsche dem Anlass gebührend, auch Stargast Aksel Lund Svindal, der am Samstag mitfährt, wurde bereits in Gröbming gesehen.



Für Dr. Helmut Eggert, seit 1999 Markenleiter Porsche in Österreich und oftmaliger Ennstal-Classic-Teilnehmer, ist die Mitfahrt bei der Veranstaltung weit mehr als Ehrensache: „Es ist sogar irgendwie mit Meditation zu vergleichen, automobiles Kulturgut durch diese wundervolle Landschaft zu bewegen. Wenn wir heute Autofahren, mit tollen, modernen Fahrzeugen, dann geschieht das irgendwie nebenbei. In diesem wunderbaren historischen Auto muss man sich aber auf jeden Handgriff konzentrieren, jede Bewegung bewußt durchführen. Und wenn mich wer fragt, ob der Wagen einen Spurhalteassistent hat, sage ich: Der Peter (Anm.: Hans-Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung Porsche Holding, ist seit Jahren Co-Pilot von Eggert bei der Ennstal-Classic, man ist längst ein eingespieltes Team) ist der beste Spurhalteassistent, den man sich wünschen kann.“ Man hält nach Tag 2 auf Platz 70, immerhin.



Der Porsche 356 „Gendarmerie“ (Baujahr: 1960) mit der Startnummer 107 ist ebenfalls bereits Ennstal-Classic Veteran. Es ist heuer seine 10. Teilnahme. Zwischendurch wurde das Fahrzeug bei Porsche Salzburg liebevoll und von Grund auf restauriert, vor zwei Jahren bekam er einen neuen Motor. Auch auf die korrekte Funktion von Blaulicht und Folgetonhorn legen Eggert und Schützinger stets größten Wert. Auch wenn die Jugend am Straßenrand oftmals wenig mit dem Begriff „Gendarmerie“ anzufangen weiß und sich fragt, warum dieses Auto derart ausgestattet ist …