Ennstal-Classic 2023: Final Countdown

Neben den bereits bekannten Prominenzen unter den Autos (etwa: Das älteste Auto im Feld, ein Bentley 3/4.5 Litre Speed Model Baujahr 1924 pilotiert von Teddy und Joseph Jöbstl, oder aber der legendäre Gesamtsieger der Targa Florio 1961, der wunderbare Ferrari 246SP, an dessen Steuer bereits Legenden wie Graf Wolfgang Berghe von Trips, Richie Ginther, Phil Hill, Innes Ireland oder Pedro Rodriguez drehten) dürfen wir noch auf eine spezielle, quasi in letzter Sekunde organisierte, Appearance hinweisen:



Beim Porsche Design Grand-Prix in Gröbming wird der legendäre Porsche 356 Roadster mit der Nummer 1, das erste Porsche-Fahrzeug der Geschichte also, starten. Niemand geringerer als Wolfgang Porsche persönlich wird die automobile Legende pilotieren, welche die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Porsche im kärntnerischen Gmünd 1948 begründete, dann eine Reise durch die ganze Welt antrat und schließlich zu Porsche zurückfand und aufwändig restauriert wurde. Und: das Auto wird bei dieser Gelegenheit klimaneutral unterwegs sein – betankt mit eFuel.



Überhaupt wird das Thema klimafreundlicher Kraftstoff im Rahmen der Ennstal-Classic wohlwollend thematisiert. So kommt etwa der legendäre BMW 3.0 CSL des Royal Bobsleigh Automobil Club zur Ennstal-Classic, ebenfalls betankt mit synthetischem Treibstoff. Pilotiert wird das tolle Gefährt von Christian Geistdörfer, mehrmaliger Teilnehmer der Ennstal-Classic, vor allem aber bekannt als legendärer Co-Pilot von Walter Röhrl bei dessen größten Erfolgen. Längst im allgemeinen Anekdotenvokabular aller Freunde des Rallyesports ist jener Satz, den Röhrl seinem Co zuzubellen pflegte, wenn er es in der kommenden Etappe richtig fliegen lassen wollte. „Geistdörfer, schnoi di au!“



Weiters im Starterfeld: Eine Hommage an 75 Jahre Porsche, 37 Autos der Marke ab Baujahr 1952 sind am Start. Einen der Porsches steuert der zweifache Olympia-Sieger Aksel Lund Svindal, seit Jahren Markenbotschafter und begeisterter Automobilist. Ebenfalls im Grid anzutreffen: Rennlegenden a la Strietzel Stuck, Richard Lietz oder Dieter Quester, Starkoch Toni Mörwald ist erstmals dabei, Ex-McLaren-Rennleiter Jo Ramirez ist ja eh schon Dauergast im Ennstal. David Brabham, Ex-F1-Fahrer und Sohn des dreifachen Weltmeisters Jack Brabham, Sigi Wolf oder Hans Peter Spak gehören längst zu den Stammgästen der Ennstal-Classic. Heuer erstmals dabei: Entertainer und Benzinbruder Mat Schuh.



Dass Oldtimer-Feste wie die Ennstal-Classic nicht nur die ältere Generation von Autofreunden anziehen, stellt die „Vredestein Youngster Trophy“ unter Beweis, die nun schon seit Jahren den Rallye-Nachwuchs lockt und sich heuer besonders reger Teilnahme erfreut. So sind etwa die Vorjahres-Zweiten, Magdalena und Margarita Voglar ebenso erneut am Start, wie die Überraschungs-Sieger der Planai-Classic 2023 Florian Pachleitner und Christopher Wischenbart oder der Instagram-Star Jonas „Jonnys Garage“ Lach aus Deutschland. Insgesamt 15 Teams entsprechen der „Unter-30-Regel“ der Trophy, man darf auf das Abschneiden der „Jungen Wilden“ gespannt sein.



Uhrenpartner Porsche Design präsentiert mit dem „CHRONOGRAPH 1 – ENNSTAL-CLASSIC 2023 EDITION eine exklusive Uhr zum Bewerb, die Auflage ist auf 23 Stück limitert.