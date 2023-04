Ennstal-Classic 2023: Vorschau

Reduce to the Max: Ein bekannter Slogan, der zumeist für mehr Qualität und weniger Masse steht. Auch für die Ennstal-Classic war ein kleiner Schnitt angezeigt, um die bewährt hohen Qualitätsstandards in Streckenführung und Fahrerlebnis zu gewährleisten: Das Teilnehmerfeld der Ennstal-Classic 2023 wurde auf maximal 200 Fahrzeuge eingeschränkt.



Ein Startfeld, das sich sehen lassen kann. Neben Stammgästen und Freunden des Hauses sind auch wieder einige Premierengäste mit dabei, die zum ersten Mal ihr wundervolles Altblech einer der schönsten Gegenden Österreichs vorstellen. Und auch einige bekannte Namen dürfen, wie jedes Jahr, nicht fehlen. Als da wären:



Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck – Rennlegende

Richard Lietz – Le Mans-Crack

Jo Ramirez – Ex-McLaren-Rennleiter

Dieter Quester – Rennlegende

David Brabham – Ex-F1-Fahrer und Sohn des dreifachen Weltmeisters Jack Brabham

Wolfgang Porsche – Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG

Sigi Wolf – Industrieller und Eigentümer von Steyr Automotive

Peter Schöggl – AVL List GmbH

Helmut Eichlseder – Vorstand Institut für Verbrennungsmotoren TU Graz

Toni Mörwald – Spitzenkoch

Hans Peter Spak – Spak & Hink Pasteten

Helmut Schramke - GF und Inhaber Mothwurf Austrian Couture

Harald Kilzer - GF Apollo Vredestein & Cluster Director South East Europe



Auch unter den Fahrzeugen ist wieder einiges an Prominenz gemeldet. Der älteste Wagen im Feld und somit Träger der Startnummer 1 stammt von 1924, ist ein Bentley 3/4,5 Litre Speed Model und wird von Teddy und Joseph Jöbstl pilotiert. Insgesamt 38 Autos stammen aus den ersten beiden Vorkriegs-Epochen, am dichtesten besetzt sind wie üblich die Epochen ab 1960. 40 unterschiedliche Markenemblems schmücken die Bugfalten der teilnehmenden Autos, die größte Stückzahl stellt erwartungsgemäß Porsche – schließlich wird die Ennstal-Classic sowas wie ein Höhepunkt im Feierreigen des 75-Jahr-Jubiläums sein.



Aber nicht nur Porsches haben bei der Ennstal-Classic Grund zum Feiern. Im Vorfeld des Porsche Design-GP am Samstag im Zentrum von Gröbming wird es einen großen „Aston Martin Tribute“ geben, vom Vorkriegs-Modell bis zum Le Mans Auto mit dem Signet DB35 bringt die britische Edelschmiede alles ins Ennstal, was Rang, Namen und Heritage besitzt. Und die Marke Ferrari präsentiert sich über die Scuderia Gohm einmal mehr als Partner der Ennstal-Classic; und hostet den beliebten Teilnehmerabend in Schladming am Donnerstag.



Zur Startliste in voller Länge geht es hier! <