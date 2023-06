Ennstal-Classic 2023: Vorschau

Zunächst die Stars aus Blech und Benzin: Das älteste Auto im Feld der 31. Ennstal-Classic ist ein Bentley 3/4.5 Litre Speed Model Baujahr 1924 pilotiert von Teddy und Joseph Jöbstl, der Aston Martin Tribute am Samstag in Gröbming bringt eine Reihe hochedler Fahrzeuge der britischen Nobelmarke zum Bewerb. Und, natürlich: 75 Jahre Porsche, ausschweifend gefeiert bei der Rallye, mit einer wahren Armada von insgesamt 37 Autos ab Baujahr 1952 am Start.



Beim Porsche Design Grand-Prix von Gröbming am Samstag, 22. Juli wird einer der Porsches vom zweifachen Olympia-Sieger Aksel Lund Svindal gesteuert, seit Jahren Markenbotschafter und begeisterter Automobilist.

Porsche Aufsichtsrats-Chef Wolfgang Porsche ist Stammgast im Ennstal, ebenso wie Rennlegenden a la Strietzel Stuck, Richard Lietz oder Dieter Quester, Starkoch Toni Mörwald ist dabei, Ex-McLaren-Rennleiter Jo Ramirez . David Brabham, Ex-F1-Fahrer und Sohn des dreifachen Weltmeisters Jack Brabham ist erneut am Start, Tobias Moretti, Sigi Wolf oder Hans Peter Spak sind ebenfalls schon Dauergäste im Ennstal.



Dass Oldtimer-Feste wie die Ennstal-Classic nicht nur die ältere Generation von Autofreunden anziehen, stellt die „Vredestein Youngster Trophy“ unter Beweis, die nun schon seit Jahren den Rallye-Nachwuchs lockt und sich heuer besonders reger Teilnahme erfreut. So sind etwa die Vorjahres-Zweiten, Magdalena und Margarita Voglar ebenso am Start, wie die Sieger der Planai-Classic 2023 Florian Pachleitner und Christopher Wischenbart oder der Instagram-Star Jonas „Jonnys Garage“ Lach aus Deutschland. Insgesamt 13 Teams entsprechen der „Unter-30-Regel“ der Trophy, man darf auf das Abschneiden der „Jungen Wilden“ gespannt sein.



Uhrenpartner Porsche Design präsentiert mit dem „CHRONOGRAPH 1 – ENNSTAL-CLASSIC 2023 EDITION eine exklusive Uhr zum Bewerb, die Auflage ist auf 23 Stück limitert.



Und keineswegs limitiert, sondern in immer größerer Auflage erscheint soeben bereits zum dritten Mal „ROADBOOK – Das Magazin der Ennstal-Classic“, feinste 120 Seiten stark, mit spannenden Insights und Stories aus der Welt der engagierten Automobilität.