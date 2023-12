Flashback Garage startet Crowdfunding

Das erste Projektauto macht schon einmal Lust auf mehr: "flashback one" ist ein weinroter Triumpf Spitfire (1971), der derzeit schon längst nicht mehr aussieht, wie auf dem Foto. Johannes Richter, Gründer der Flashback Garage, ist bereits beim Zerlegen und freut sich auf die Zukunft, wenn der historische Brite wieder über Österreichs Straßen rollt. Allerdings ohne Verbrenner an Bord und entsprechend ohne Abgase. Zukunftsfit elekrifiziert also.



Von Anfang an mit dabei sein: Mit Merchandising, auf Social Media …



"Emotionen von damals ohne die Emissionen von heute" lautet das Motto des Wiener Unternehmens, das gerade eine Crowdfunding-Kamapgne gestartet hat. "Ich bin überzeugt, dass diese neue Art und Weise der Fortbewegung unsere Zukunft ist. Dafür bin ich all in gegangen und biete mit meiner Plattform die Möglichkeit, selbst Teil der Geschichte zu werden", sagt Richter, der unter anderem Anteile am Unternehmen für Interessenten zur Verfügung stellt. Mitmachen und unterstützen ist aber noch einfacher, wenn man den Online-Shop der Flashback Garage besucht: Das Retro-Logo des Tüftlers, Umweltschützers und selbsternannten Autofreaks prangt dort auf T-Shirts, Cardigans, Hoodies oder Shopping Bags. Auch ein Sticker-Set steht bereit, um den Gedanken der Oldtimer-Elektrifizierung zu verbreiten. Für jede Preisklasse also auch als nettes Geschenk oder Mitbringsel geeignet.



Raus mit allem, was stinkt und lärmt



Mitverfolgen kann man den Prozess, bei dem alles was stinkt, lärmt und ölt ausgebaut wird, auf Social Media (Flashback Garage auf Facebook, Flashback Garage auf TikTok) inklusive Zusammenfassung auf YouTube. Das erste Video der Flashback Garage widmet sich dem Crowdfunding. Richter erzählt dort: "Wer kennt und liebt sie nicht? Die Klassiker, die Fahrzeuge mit denen wir aufgewachsen sind, weil sie unsere Eltern oder Großeltern schon fuhren. Die Fahrzeuge, denen wir schon immer mit offenem Mund hinterhergeschaut haben. Und Autos von denen wir immer schon geträumt haben." Nachdem diese Autos aber für Pannen und Defekte anfällig seien sowie "Dinosauriersaft" verbrennen würden, möchte Richter die vielen, anfälligen Teile durch wenige elektrische Komponenten ersetzen. "Das Auto hat ein zweites Leben bekommen und darf weiterhin die Straßen mit seiner tollen Optik beglücken", sieht er als einen Vorteil und den Wegfall von problematischen Elementen als weiteren. Guten Gewissens soll ein Oldtimer so auch als Daily Driver funktionieren.



Auf TikTok werden schon die ersten Fragerunden abgehandelt. Spannend!