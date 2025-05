Helden auf Rädern: Honda City

Wer Honda kennt, der weiß, dass diese Bude immer dann am Besten ist, wenn sie die Autos bauen, die sie wollen. Und nicht jene für bestimmte Segmente oder Klassen. Der Jazz zum Beispiel ist so ein Fall, oder auch der City, und das schon vor sehr langer Zeit. Die erste Generation von 1981 war zum Beispiel nur für den Heimmarkt vorgesehen, wo gerade dieser Gattung Auto sehr beliebt – und der Markt entsprechend heiß umkämpft ist. Schließlich gibt es vor allem im Megaballungsraum Tokyo diese für uns unvorstellbare Regelung, Autos nur anmelden zu dürfen, wenn man einen Stellplatz nachweisen kann zum Beispiel. Womit man diese Hürden aber umgehen kann, sind die Kei Cars, besonders kleine Wagen mit besonders kleinen Motoren. Und genau da wollte Honda mitspielen.

Aber nicht einfach nur als Nebenrolle. Für den Dreitürer namens City hatte man schon in der Konstruktionsphase große Pläne. Zum einen gab es dank der sehr eckigen Karosserie überraschend viel Platz im Innenraum. Dazu gesellten sich ein Cabrio und sogar zwei Turbo-Versionen mit mehr als 110 PS, was umso beeindruckender wirkt, wenn man bedenkt, dass wir hier nur von einem Gewicht von rund 700 Kilogramm sprechen. Ja und dann gab es da noch eine andere wirre Idee: Was macht der geneigte Kunde eigentlich, wenn er auf einem der großen Auffangparkplätze angekommen ist?