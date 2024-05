Helden auf Rädern: Triumph Italia

Was war das für eine Zeit. Die späten 1950er blühten vor lauter Mondänität förmlich auf. Man war wieder wer, man wollte es auch zeigen und das süße Leben auch in vollen Zügen genießen. Und da die feine Gesellschaft statt in vollen Zügen lieber in schicken Autos auf leeren Autobahnen reiste, musste die Händlerschaft natürlich entsprechende Ware herbeischaffen. Doch das war nicht immer so einfach.



Salvatore Ruffino zum Beispiel war der Importeur von Standard-Triumph für Italien. Der Mischkonzern hatte von braven Limousinen bis hin zu typisch-englischen Roadstern zwar so ziemlich alles im Angebot. Doch Ruffinos bevorzugte Klientel bevorzugte eher einen klassischen GT – also einen schicken Zweitürer mit festem Dach und nutzbarem Kofferraum für ein stilvolles Reisen an die Adria, oder vielleicht nach Monaco. Triumph selber winkte ab. Sowas baue man sicher nicht, schon gar nicht nur für einen Markt. Es blieb Ruffino also nichts andere übrig, als selber aktiv zu werden.