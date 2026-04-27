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Klassiker treffen sich gemütlich im Weinviertel
Erstellt mit ChatGPT

Oldtimer-Treffen in Ebersdorf an der Zaya

Am 13. Juni 2026 versammeln sich Oldtimer aller Art am Sportplatz in Ebersdorf an der Zaya. Ab 14 Uhr geht es los, parallel dazu findet der Feuerwehrheurige in der Halle Pausch statt – für Verpflegung ist somit gesorgt.

Mag. Severin Karl

Das nördliche Weinviertel ist ein gutes Ziel für eine Oldtimerausfahrt: Mit entspannten Landstraßen, schönen Fotokulissen und dem ein oder anderen Ab-Hof-Verkauf zahlt es sich aus, den Klassiker hervorzuholen.

Klassiker am Sportplatz

Und am 13. Juni lockt dann noch ein spezielles Event nach Ebersdorf an der Zaya: In dem kleinen Örtchen steht der von schattigen Bäumen umsäumte Sportplatz ganz im Zeichen des alten Eisens: Vom klassischen Steyr Traktor, über die toprestaurierte Puch 125 SV bis zum pechschwarzen Ford Capri der frühen 1980er-Jahre versammeln sich Oldtimer beim großen Treffen, das von der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet wird. Dienst-Oldtimer in rot werden dementsprechend ebenso zu sehen sein. Dass daneben der Feuerwehrheurige in der Halle Pausch veranstaltet wird, ist also kein Zufall – die kulinarische Versorgung ist somit sichergestellt!

Der Eintritt ist natürlich gratis, jeder ist mit seinem Oldtimer willkommen! Und bei schönen Youngtimern wird garantiert ebenso ein Auge zugedrückt.

Gute Ausgangslage

Wer vorab schon etwas erleben will, oder den Besuch in Ebersdorf an der Zaya als Ausgangspunkt nimmt: Viele weitere spannende Destinationen sind nicht weit: Vom Nonsens-Museum "Nonseum" in Herrnbaumgarten, über die Burgruine Falkenstein bis zu Poysdorf oder Mistelbach zum Shoppen.

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