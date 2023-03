Sportlich, komfortabel und ein Meilenstein in Sachen Sicherheit gleichermaßen. Als Mercedes-Benz vor ziemlich genau 60 Jahren auf dem Genfer Automobilsalon (14. bis 24. März 1963) das Tuch vom neuen Mercedes-Benz 230 SL (W 113) zog, waren die Erwartungen extrem hoch. Unter anderem auch, weil er gleich zwei Fahrzeuge ablöste: den 300 SL Roadster (W 198) und den 190 SL (W 121). Dass er damals, aber auch auf Dauer überzeugen konnte, zeigt die Wertentwicklung. Die Typen 230 SL, 250 SL sowie 280 SL sind allesamt begehrte Klassiker. Gut erhaltene Exemplare der Baureihe W 113 rangieren im Marktspiegel von Classic Data für 2022/2023, etwa für einen 230 SL im Bestzustand (Note 1) in Preisregionen um 128.000 Euro, während für einen 280 SL 156.000 Euro angegeben werden.



Die Gründe dafür sind zahlreich. Die Pagode konnte sowohl auf der Straße, der Leinwand und der Rennstrecke überzeugen. Herausragend ist etwa der Sieg von Eugen Böhringer und Klaus Kaiser bei der mehr als 5.000 Kilometer langen Marathon-Rallye Spa–Sofia–Lüttich vom 27. bis 31. August 1963. Im Folgejahr erreicht das Duo ebenfalls mit dem 230 SL Platz 3 bei dieser Langstreckenrallye.

Wegweisend für Sportwagen der Zeit war aber nicht unbedingt nur seine Performance, sondern vor allem das Sicherheitsniveau des W 113. Die Rahmenbodenanlage des 230 SL stammt von den Mercedes-Benz Limousinen der Baureihe W 111. Sie ist gegenüber den Viertürern verkürzt und verstärkt. Die „Heckflosse“ ist 1959 der weltweit erste Personenwagen mit Sicherheitskarosserie, entwickelt vom Mercedes-Benz Sicherheitspionier Béla Barényi. Die „Pagode“ profitiert als erster Sportwagen vom Prinzip der stabilen Fahrgastzelle mit Knautschzonen vorn und hinten. Hinzu kommt die hohe Fahrsicherheit des aus der Limousine übernommenen Fahrwerks. Es ist auf die Ansprüche des Roadsters abgestimmt. Die Federung ist straff und zugleich für einen Sportwagen der 1960er-Jahre fast untypisch komfortabel. Erstmals bei einem SL-Sportwagen ist auf Wunsch ein Viergang-Automatikgetriebe erhältlich. Bereits der 230 SL hat Scheibenbremsen an den Vorderrädern. Ab dem 1967 präsentierten 250 SL ist auch die Hinterachse mit Scheibenbremsen ausgestattet.



Apropos Motoren: Mercedes-Benz bot diesen SL in seiner achtjährigen Bauzeit sukzessive mit drei verschiedenen Motoren an. Das unterscheidet ihn von den Typen 300 SL und 190 SL. Die Motoren dieser beiden ersten, 1954 vorgestellten Seriensportwagen der SL-Tradition sind bis 1963 jeweils nahezu unverändert. Der sportlich ausgelegte Sechszylindermotor M 127 des 230 SL basiert auf dem M 180 des 220 SE. Der Hubraum ist für den Einsatz im SL auf 2.306 Kubikzentimeter vergrößert. Das Aggregat leistet 110 kW (150 PS), die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h, und der Sportwagen beschleunigt aus dem Stand in 11,1 Sekunden auf 100 km/h. Ende 1966 löst der 250 SL den 230 SL ab. Sein Reihensechszylindermotor M 129 verfügt über 2.496 Kubikzentimeter Hubraum. Leistung (110 kW/150 PS) und Höchstgeschwindigkeit (200 km/h) entsprechen dem 230 SL. Allerdings verkürzt das höhere Drehmoment die Beschleunigung von null auf 100 km/h um 1,1 Sekunden. Zudem erhält der 250 SL einen Bremskraftregler, vorn größere Bremsscheiben und zusätzlich an den Hinterrädern ebenfalls Scheibenbremsen.