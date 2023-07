Oldtimer-Fahrt mit Wolfgang Böck 2023: Vorschau

Während des Aufenthalts wird so manches Fachwissen über alte Fahrzeugtechniken ausgetauscht, mitgebrachte Erinnerungsfotos besprochen oder vor den rollenden Museumsstücken posiert. Beim Start hat dann Intendant Wolfgang Böck das Lenkrad fest am Griff seines Jaguars, um voraus zu fahren. In der Kolonne geht’s mit viel Vergnügen am Fahren bereits zum 18. Mal dahin, bergauf und bergab über die Bucklige Welt. Am Ziel winkt der gemeinsame Vorstellungsbesuch in Kobersdorf.



Wertungsprüfungen und Zwischenzeitnahmen sucht man bei dieser touristischen Ausfahrt vergebens. Mit Bedacht und Lust am Fahren wird im Vorfeld eine handverlesene Strecke zusammengestellt, bei der das Fahrtempo sicher keine zu hohen Ansprüche an Bremsen und Kühler stellen wird. Schließlich soll der vorbeiziehenden Landschaft gebührend Aufmerksamkeit gewidmet werden.



Nur FahrzeuglenkerInnen, die sich im Vorfeld angemeldet und eine gültige Eintrittskarte für den 23. Juli besitzen, erhalten am Treffpunkt Unterlagen zur Tour.



Sonntag, 23. Juli 2023

Treffpunkt 15:00 Uhr: 7461 Stadtschlaining, Hauptplatz

Ausgabe der Tour-Unterlagen: ab 15:45 Uhr

Abfahrt Richtung Bucklige Welt: 17:00 Uhr

Streckenlänge: ca. 58 km, Fahrtzeit: ca. 1 Stunde 27 Minuten

Fahrtroute: Stadtschlaining – Krumbach/Bucklige Welt – Kobersdorf

Ankunft in 7332 Schloss Kobersdorf: ca. 18:27 Uhr

Vorstellungsbeginn: 20:30 Uhr



„Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ von Ferdinand Raimund ist die zauberhafte Geschichte radikaler Selbsterkenntnis. Den Weg dorthin säumt wehmutsvoller Witz. Intendant Wolfgang Böck verkörpert den Gutsbesitzer Rappelkopf, welcher die Welt um sich herum verachtet. Um ihn zu bessern, lässt ihn der Alpenkönig Astragalus in seinen Seelenspiegel blicken. Neben Wolfgang Böck als Rappelkopf sind u.a. Gerhard Kasal als Alpenkönig und Alexander Jagsch als Diener Habakuk zu erleben. Regie führt Michael Gampe.