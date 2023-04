Mit verbessertem Luftwiderstand, größerem Kofferraum und etwas mehr Luxus löste der Datsun 280ZX 1978 seinen Vorgänger 280Z ab. Ein derartiges Schmuckstück fiel Martin Kaltenbrunner recht zufällig in die Hände. Ein eher beiläufig mitgehörtes Gespräch beendete er ohne viel nachzudenken mit: „Wenn du ihn nicht haben willst, gib mir Bescheid …“ So landete das japanische Sportcoupé 2020 drei Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown in den Räumlichkeiten seiner Lackierwerkstatt.



Zeit zur Verfügung



Was als Projekt für irgendwann gedacht war, nahm durch die plötzlich zur Verfügung stehende Zeit schnell an Fahrt auf, Vater und Sohn Kaltenbrunner konnten die Hände nicht von dem Japaner lassen und lernten viel dazu. Nachdem das Fahrzeug für den Alltag taugen sollte, wurde es so aktualisiert, dass es etwa über LEDs vorn, elektrische Außenspiegelverstellung und moderne Sitze (aus einem Suzuki Swift Sport) verfügt. Bis die Scheinwerfer verlässlich strahlten und die Sitze exakt passten – die Bodenplatte wurde tiefer gesetzt, Herr Kaltenbrunner will schließlich aufrecht und bequem sitzen können – sammelte sich frisches Know-how an. Überrascht wurde man von der guten Teileversorgung aus den USA. Die Lieferungen, etwa 15 Mal wurde bestellt, kamen meist in fünf Tagen über den großen Teich.