Vienna Classic Days im August

Auch das Alter der Fahrzeuge beeinflusst die Summe, die man für einen Start bei den Vienna Classic Days hinlegen muss: "Eine gelebte Botschaft der Anerkennung und Begeisterung für die älteren der Automobile zeigt auch das Nenngeld. Je älter das Fahrzeug, umso geringer das Nenngeld. Aber auch für die Modelle der 50er, 60er Jahre und Youngtimer wird die Brieftasche keineswegs strapaziert", heißt es von den Veranstaltern.

Die familiäre Stimmung zieht sich am 21. und 22. August durch alle Bereiche. So wird speziell darauf hingewiesen, dass auf Hektik oder Stress verzichtet wird. "Gut organisiert und geplant, werden Veranstalter und Teilnehmer zu einer gemeinsamen Familie, die diese Tage genießen und genussvoll zelebrieren." Nachdem das Starterfeld limitiert ist, aber immer mehr Fans mit ihren Fahrzeugen dabei sein wollen – eine rasche Anmeldung ist daher wichtig – sind für den Herbst weitere Events geplant: Am 8. Oktober wird zur Vienna Classic Night gerufen, am 9.Oktober ist die Rallye Mille Grazie dran und am 26. Oktober heßt es Vienna Classic Day Countryline, wo die Vorstadt und der Wienerwald unsicher gemacht wird.



Unter Vienna Classic Days finden sich detaillierte Informationen.