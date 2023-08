Zusammentreffen am Ludwig-Parkplatz

Im Vorjahr kam es zum ersten Treffen und es war, wie man so schön sagt, sprichwörtlich ein Volksfest. Während 2022 eine knappe Vorlaufzeit reichen musste, um das Event auf die Beine zu stellen, hatte das Team von Mattz Garage diesmal ein Jahr lang Zeit, zu organisieren. Entsprechend herrscht im Betrieb in Aderklaa bereits große Vorfreude, wenn man auf den 2. September zu sprechen kommt.



Wichtige Infos: Natürlich dreht es sich in erster Linie um Fahrzeuge US-Amerikanischer Herkunft. Aber, so betont Matt Davidson, das Oberhaupt an der Adresse Gewerbestraße 1 in Aderklaa, gepflegte Oldtimer auf zwei oder vier Rädern sind auf jeden Fall willkommen. The more, the merrier, würde der Ami sagen. Und: Der Eintritt ist frei!



Zwischen Rockabilly-Musik, K.I.T.T. und Hüpfburg



Gefeiert wird auf dem Parkplatz von Möbel Ludwig in 1220 Wien (Hermann-Gebauer-Straße 11), da ist reichlich Platz, um die Fahrzeuge abzustellen, dazwischen zu flanieren und einen der Food Trucks zu besuchen. Zusätzlich gibt es Vintage Shops, eine Hüpfburg – für jene ohne Führerschein – sowie gute Musik: Einerseits von DJ Roadrunner mit Rockabilly-Tunes, andererseits auch Live. Konkret konnte Davidson hier noch nicht werden.

Bei den Autos, die von Mattz Garage gezeigt werden, liegt der Schwerpunkt auf den 1980er-Jahren, nicht zuletzt ein K.I.T.T.-Umbau soll mit dabei sein. Als Zeit wird 11 bis 19 Uhr angegeben, Details findet ihr auf der Website von Mattz Garage, wo es auch einen Link um Facebook-Event gibt.