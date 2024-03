Driving Day 2024 in Teesdorf südlich von Wien

Das sind die Fahrzeuge



Bevor es zu den Details des Fahrtags am 6. April im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf geht, hier einmal die Testfahrzeuge zum Schmökern und Gusto holen:



Ford Tourneo Courier

MG4 Electric XPOWER

Mitsubishi ASX

Peugeot e-308

Škoda Superb Combi

Toyota C-HR

VW T-Cross

VW Multivan



So machst du mit



Interesse geweckt? Dann melde dich mit einer E-Mail mit Betreff „Teilnahme am Driving Day“ an. Vergiss dabei nicht Name, Adresse, Alter und Telefonnummer, damit wir das Team bestmöglich zusammenstellen und dich kurzfristig erreichen können. Ganz wichtig: Nenne uns deine Reihung der für dich interessantesten Testautos, wir wollen dich nicht in ein Auto setzen, das du gar nicht fahren willst.



Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer absolviert diverse Fahrstationen exklusiv. Das heißt, du sitzt in "deinem" Testauto und bist für den Nachbericht im Anschluss in der mobilen Redaktion verantwortlich. Deine Erlebnisse werden gemeinsam für unsere Leserschaft aufbereitet. Schreib uns auch, warum dich das Thema Auto interessiert und warum du für die Testaufgabe geeignet bist. Zwei Jahre Fahrpraxis und ein gültiger B-Führerschein sind Voraussetzung. Für den Driving Day am 6. April 2024 musst du als Teilnehmerin, als Teilnehmer von ca. 8:45 bis 16:30 vor Ort in Teesdorf sein.



Im Auto sitzt man zwar allein, doch die Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik sind per Funkgerät immer dabei und führen einen durch die Stationen. Mach mit bei unserem zwölften Driving Day!



Nur angemeldete und von uns benachrichtigte Personen nehmen am Drivign Day teil!