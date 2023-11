Intro: Green Driving Day 2023

Die Zeiten ändern sich: War unser Driving Day im Frühling bisher die größte Fahrveranstaltung, ist es nun der Green Driving Day, an dem uns die meisten Importeure mit ihren Fahrzeugen unterstützen. Auch die Mannschaft, die sich aus der Leserschaft von AUTO BILD Österreich und electric WOW bildete, war ungewöhnlich. Waren bisher eher E-Ausprobierer vor Ort, konnten wir beim Green Driving Day #5 echte Auskenner begrüßen, viel davon mit eigenem Elektroauto oder teilelektrifiziertem Fahrzeug.



Alle Sinne gefordert



Am 14. Oktober wurden 14 teils brandneue Modelle in Teesdorf bei unserem Partner ÖAMTC Fahrtechnik über die teils bewässerten Pisten mit – im Alltag – gefährlich glattem Belag gescheucht. Unser Fuhrpark konnte auf diese Art beweisen, was in ihm steckt, die Assistenzsysteme kamen ganz schön ins Werken. Und nachdem ein Autoleben nicht nur aus Adrenalischüben besteht, durften sämtliche Modelle auch auf dem Handlingkurs nach eigenem Ermessen bewegt werden. Immer mit dabei, wie an jedem unserer Fahrtage: Die Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik, vertreten durch ein am Beifahrersitzgurt festgeclipptes Funkgerät. Humorvoll kommentiert sind fahraktive Stationen wie Aquaplaning, Schleuderplatte, Bremsen/Ausweichen oder die Rutschkurve gleich viel angenehmer zu absolvieren.



Von Beginn an war der spannend zusammengewürfelten Gruppe klar: Konkurrenzdenken hat hier keinen Platz und zu gewinnen gibt es nichts, außer einem Plus an Fahrsicherheit und genügend Eindrücken für einen Nachbericht.



Aquaplaning, Schleuderplatte und Co: An dem Tag waren alle Sinne gefordert! Was die Leser erlebt haben und wie sie die Autos empfanden, lesen Sie in den Nachberichten, die sukzessive hier folgen.



Das untere Bild zeigt eine Urkunden-Übergabe beim Green Driving Day, denn die fahraktiven Stationen zu meistern und dann beim Bericht mitzuhelfen, verdient unsere Anerkennung.