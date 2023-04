127.000 Kilowattstunden an über 110 HPC-Ladepunkten

Enormer Reiseverkehr am Osterweekend brachte auch einen Rekord in Sachen Elektromobilität. Im flächendeckenden High Power Charging (HPC) Ladenetz von Smatrics EnBW wurden Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Von Karfreitag bis Ostermontag wurden österreichweit insgesamt 127.000 kWh Strom geladen, was + 82 Prozent bedeuet.



An den traditionell reisestarken Feiertagen sind nicht nur viele der rund 120.000 österreichischen Elektroautos unterwegs, sondern auch viele Besucher, die via Roaming laden. Das landesweite Ladenetz von Smatrics EnBW wurde in den letzten Jahren vor allem an den Hauptverkehrsachsen deutlich ausgebaut. Die 127.000 Kilowattstunden wurden an über 110 HPC-Ladepunkten geladen.



Allein durch die Smatrics EnBW-Ladevorgänge am Osterwochenende wurden etwa 667.000 Autokilometer umweltfreundlich zurückgelegt. Das entspricht einer CO2-Einsparung von mehr als 83.350 Kilogramm – so viel wie 4.000 Bäume in einem Jahr aufnehmen. „Dank der dichten Netzabdeckung ist E-Mobilität alltagstauglich geworden. Am Osterwochenende waren unsere Ladestationen auf Hochtouren im Einsatz. Das ist eine gute Nachricht für die E-Mobilität, aber vor allem eine gute Nachricht für das Klima“, erklärt Smatrics EnBW Geschäftsführer Hauke Hinrichs.



Ausbau mit 100 neuen Highspeed-Ladepunkten bis Dezember geplant



Zu gefürchteten Überlastungen bei Ladestationen ist es am Osterwochenende nicht gekommen. Der weitere Ausbau des Smatrics EnBW Ladenetzes ist dennoch auf dem Weg: Bis zum Jahresende 2023 baut Österreichs E-Mobilitätsspezialist 100 neue Highspeed-Ladepunkte (bis 400 kW Leistung), etwa an der Westautobahn und der Semmering-Schnellstraße S6. Die ultra-schnellen Ladestationen ermöglichen es, je nach Fahrzeug, Strom für 100 Kilometer Fahrt in nur fünf Minuten zu laden. An Hotspots entstehen auch besonders komfortable überdachte Ladehubs mit jeweils mindestens acht Ladepunkten.