3D-Sounderlebnis im großen Elektro-SUV

Wenn Volvo etwas über eine neue Soundanlage ausschickt, wird eines gleich groß unterstrichen: Man hat sich bemüht, die 25 Lautsprecher des Systems von Bowers & Wilkins ordentlich in den Innenraum zu integrieren – von wegen skandinavische Designsprache und so.



Grundsätzlich handelt es sich beim Volvo EX90 um den leisesten Innenraum, den die Marke je auf die Räder gestellt hat. Klar, bei einem vollelektrischen Luxusfahrzeug erwartet man beste Dämmung und von der Straße abgekoppeltes Reisen.



Schmiegt sich in die Designsprache ein



„Für den neuen Volvo EX90 war Bowers & Wilkins die natürliche und naheliegende Wahl als Partner für unser Premium-Audiosystem", meint Jorge Furuya, Leiter Car UX bei Volvo Cars, "ihr hochgelobter Ansatz steht nicht nur für Qualität, sondern schmiegt sich auch nahtlos in unsere Designsprache ein." Entsprechend findet man sorgfältig platzierte Lautsprecher im Armaturenbrett, in den Türen, im Dachhimmel, in den hinteren Radhäusern und sogar in den Kopfstützen der Vordersitze. Das alles in minimalistischer Designsprache.

Anspruchsvolles In-Car-Entertainment



Teilweise verfügen Lautsprecher über speziell angefertigte Lautsprechergitter aus doppelt geätztem und gebürstetem Edelstahl, die in einer hinterleuchteten Holzverkleidung untergebracht sind. So wird ein großes Maß an akustischer Transparenz für bestmögliche Klangqualität erreicht, ohne dass die Optik darunter leidet.



„Wir sind stolz darauf, das Premium-Audiosystem für den Volvo EX90 auf den Markt zu liefern“, erklärt Dan Shepherd, Vice President Licensing Partnerships bei Bowers & Wilkins. „Das neueste und anspruchsvollste In-Car-Entertainment-System, das wir gemeinsam entwickelt haben, bietet ein außergewöhnlich realistisches und intensives Hörerlebnis.“