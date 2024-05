600 Electra-Ladepunkte sind in Planung

Die Pläne von Electra sind ehrgeizig: Ende 2027 möchte man 600 eigene Ladepunkte in Österreich zählen können. Vorerst hält das Unternehmen bei vier Stück: Am 23. Mai wurden die ersten vier davon auf dem Gelände eines Linzer Hotels eröffnet. Sie sind benutzerfreundlich und bieten 24/7-Zugang sowie verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Sollte man eigentlich nicht erwähnen müssen, ist aber immer gut zu wissen.



Nach Linz folgen Leonding und Graz



"Wir freuen uns sehr, den ersten Electra Ladehub in Österreich zu eröffnen und damit unseren Beitrag zur Förderung der Elektromobilität in diesem Land zu leisten", meint Sébastien Aldegué, Country Manager Electra Österreich. "Der Standort auf dem Gelände des Ibis Styles Hotels in Linz ist strategisch gewählt und wird sowohl Elektrofahrzeugbesitzern auf der Durchreise als auch in der ganzen Stadtregion eine bequeme und zuverlässige Möglichkeit bieten, ihre Fahrzeuge aufzuladen.” Um das oben genannte Ziel zügig zu erreichen, ist man fleißig bei Electra. Mit den Standorten Leonding und Graz stehen bereits die nächsten Projekte in Oberösterreich und der Steiermark kurz vor Beginn der Bauphase.



"Unser Ziel ist es, Elektrofahrzeugbesitzern eine nahtlose und bequeme Lademöglichkeit in Österreich zu bieten, egal wo sie sich befinden", fügt Aldegué hinzu. "Mit unserem Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit sind wir zuversichtlich, dass Electra eine führende Rolle in der Zukunft der Elektromobilität in Europa spielen wird."