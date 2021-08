700 km Reichweite: DS nutzt neue STLA-Plattform

Bei Stellantis stehen alle Zeichen auf Elektrifizierung - wie so gut wie bei jedem Hersteller heutzutage, versteht sich. Im Rahmen dessen hat der einst aus PSA und FCA bestehende Konzern bereits im Juli bekannt gegeben, dass vier BEV-zentrierte Plattformen das Rückgrat dieses Vorstoßes bilden sollen:



STLA Small, mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern/300 Meilen

STLA Medium, mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern/440 Meilen

STLA Large, mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern/500 Meilen

STLA Frame, mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern/500 Meilen



Zudem wurde eine neue Antriebsfamilie bestehend aus drei elektrischen Antriebsmodulen (EDM) angekündigt, die Motor, Getriebe und Inverter kombinieren. Diese EDMs sind kompakt, flexibel und lassen sich leicht skalieren; sagt Stellantis. Sie sollen zudem für Front-, Heck- und Allradantrieb sowie für 4xe konfiguriert werden können.



Zeitpläne für all das blieb man beim EV Day im Juli, bei dem das alles und mehr angekündigt wurde, aber noch schuldig. Jetzt wird es etwas konkreter. Im Rahmen der Ankündigung, dass die Pariser Premium-Marke DS Automobiles ab 2024 ausschließlich zu 100% elektrische Modelle neu einführen wird, wurde auch enthüllt dass DS die erste Marke im Konzern sein wird, die eine dieser neuen Plattformen nutzen soll. Konkret die STLA MEDIUM. Das dazupassende Auto, zu dem sonst noch jedwede Details fehlen, soll sodann bis zu 700 Kilometer Reichweite bieten. Damit stellt DS Automobiles die elektrische Speerspitze im Konzern dar.



Béatrice Foucher (CEO, DS Automobiles) dazu:

"Die Automobilindustrie befindet sich in einem Wandel, dessen Ausmaß und Geschwindigkeit beispiellos sind. Als Pionier hat DS Automobiles diese Entwicklung antizipiert und die Elektrifizierung in den Mittelpunkt seiner Strategie gestellt. Die nächsten Entwicklungen in der Gesetzgebung und im Ökosystem der Elektroautos bieten Möglichkeiten, die wir unseren Kunden, die unser elektrifiziertes Angebot bereits schätzen, anbieten wollen. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Entwicklung zu beschleunigen, um eine neue, zu 100% elektrische Art des Reisens zu schaffen, begehrenswert in Bezug auf das Vergnügen und bemerkenswert in Bezug auf Qualität und Leistung; eine neue Art des Reisens, beständig hochtechnologisch und immer noch genauso raffiniert. Es ist ein mutiger Plan, der ab 2024 Gestalt annehmen wird".