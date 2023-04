A290_ß wird im Mai von Alpine enthüllt

So, mit dem oben bereits gelesenen Vorspann sind bereits alle wichtigen Dinge gesagt, denn die Informationslage seitens Alpine ist noch extrem dünn. Was wir noch wissen: Die spannende Neuheit A290_ß wird am 9. Mai in Bristol (Grossbritannien) erstmals entblättert, ein Link zur Live-Enthüllung führt euch sozusagen direkt ins United Kingdom.



Oder aber ein QR-Code, der euch tatsächlich nach Bristol bringt. Denn, im Originalton: "Vom 28. bis 30. April 2023 während der Rennen in der Formel 1 und der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft haben Fans zudem die Möglichkeit, eine Einladung zur Präsentation dieses brandneuen Showcars zu gewinnen. An diesen drei Tagen gilt es schnell zu sein, um einen der QR-Codes auf den beiden Alpine Rennboliden A523 (beim Formel-1-Grand-Prix auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan) und A470 (bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps) zu erfassen. Diese QR-Codes sind nämlich der Schlüssel zur Teilnahme an der Verlosung dieses exklusiven VIP-Packages."



Wie es zum Namen kommt



Eine brennende Frage lag uns beim Betrachten des ersten Teaser-Bildes auf der Zunge: Wie zum Teufel kommt man auf so einen Namen? Es war nicht anders zu erwarten, aber Alpine hat eine Erklärung parat. Denn: Nach dem A kommen bei Alpine immer drei Ziffern, das war bereits in den 1950er-Jahren so. Die erste Zahl, die folgt, bezieht sich auf die Größe des Fahrzeugs. Bei der modernen A110 wurde das zwar nie kommuniziert, das heißt aber, dass deren Größe von 4181 Millimetern auf jeden Fall übertroffen wird. Nachdem es sich laut Alpine um einen Kompaktsportwagen handelt, rechnen wir mit etwa 4,35 Metern Außenlänge. Also weiter: Die Zahl "90" soll ab sofort für die Mehrzweck-Sportfahrzeuge der Marke stehen, auch das Wording "Lifestyle-Modelle" fällt in der Kommunikation der Franzosen. "10" bleibt den reinen Sportwagen vorenthalten. Wer schon einmal von Beta-Tests gehört hat, hat die Bedeutung von "ß" schnell heraußen. "Das "ß" bezieht sich auf den in der Software-Welt verwendeten Beta-Test – die Testversion –, kurz vor der endgültigen Version", heißt es.