ÖAMTC bringt tagesaktuelle Infos

Individuelle Auswahl ist gut und schön, wenn dann bei den 45 größten Betreibern von Ladestationen in Österreich über 300 Tarife mit unterschiedlichsten Konditionen zur Auswahl stehen, verliert man irgendwann den Blick für das Wesentliche. Von "Licht in den E-Tarife-Dschungel" spricht der ÖAMTC bei seinem nun präsentierten "Ladekompass". Das soll ein einfacher Online-Tarifvergleich sein, der in Zusammenarbeit mit Chargeprice erstellt wurde und alle öffentlichen Ladetarife für Elektrofahrzeuge berücksichtigt.



Einfach und umfassend



Ein Experte für E-Mobilität beim Club ist Merkus Kaiser, er fasst zusammen: "Mit dem Ladekompass bekommt man sofort nach Eingabe des Betreibers der Station sowie der Abgabeleistung des jeweiligen Ladepunktes die wichtigsten Infos – und zwar tagesaktuell: Welche Tarife funktionieren dort, wie setzen sie sich in Hinblick auf ihre Preisgestaltung und Struktur zusammen, welche weiteren Bedingungen sind zu beachten. Ein derart einfacher und umfassender Vergleich war bisher nicht möglich."



Was man im Normalfall als Elektroautofahrer alles berücksichtigen muss: Es gibt verschiedene Abrechnungssysteme (Zeittarife, kWh-Tarife, Pauschaltarife), gepaart mit unterschiedlichen Tarif-Typen (Tarife mit bzw. ohne monatliche Grundgebühr, monatliche Servicepauschalen, einmalige Kartenentgelte usw.). Hinzu kommen diverse Roaming-Vereinbarungen unter den Betreibern. Da ist ein Überblick kompliziert. "Den ÖAMTC Ladekompass haben wir geschaffen, weil die Fragen unserer Mitglieder trotz der Komplexität des Marktes immer ähnlich lauten: Welcher Tarif ist für mich geeignet? Was kostet mich das Laden an einer bestimmten Station in meiner Nähe?", schildert der ÖAMTC-Experte. "Wir wollen mit unserem neuen Tool Klarheit und vor allem Erleichterung schaffen und damit einen weiteren Puzzlestein zur Verbreitung der E-Mobilität beitragen", so Kaiser.



Hier geht es zum ÖAMTC Ladekompass



Wem etwas auffällt, der kann einen falschen Preis per Button auf der Site auch melden bzw. sonstiges Feedback geben. So kann die E-Community helfen, den Ladekompass zu verbessern.