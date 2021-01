ÖAMTC ePower: Info und Ausbau

Für wachsende Anzahl an Elektro-Autos

Seit Oktober 2020 können elektrifizierte Autos auch beim ÖAMTC geladen werden. Die bisherige Bilanz: Mehr als 1.800 Nutzer haben seitdem rund 20.000 kWh aus dem ÖAMTC ePower-Netz des Mobilitätsclubs geladen. Weiterer Ausbau geplant.

Heute wurden die offiziellen Neuzulassungszahlen für Österreich präsentiert. Das Fazit ist zwiespaltig: Einerseits klagt die Branche über das schlechteste Ergebnis seit 33 Jahren. Andererseits konnten elektrifizierte Antriebe dieses Jahr eine Art kleinen Siegeszug starten und legten so stark zu wie überhaupt noch nie: Rund 16.000 Elektrofahrzeuge wurden verganges Jahr in Österreich neu zugelassen. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr von satten 73 Prozent. Damit sind in Österreich nun rund 44.500 E-Autos zugelassen, um 51 Prozent mehr, als es Ende 2019 waren.



Zwar wird ein Großteil der E-Autos weiterhin von Firmen und Gebietskörperschaften zugelassen, umgekehrt bieten solche Organisationen aber einer Vielzahl an Menschen die Möglichkeit, E-Autos auszuprobieren, was die Akzeptanz weiter erhöhen dürfte.



Eine Entwicklung, die freilich auch der ÖAMTC mittragen möchte. "Neben entsprechender Ausstattung unserer Stützpunkte und Schulungen für die Techniker haben wir im Oktober 2020 mit dem Aufbau eines Ladestellennetzes begonnen. Aktuell stehen österreichweit an 29 Standorten des ÖAMTC und der ÖAMTC Fahrtechnik insgesamt 36 DC- und 31 AC-Ladepunkte zur Verfügung", erklärt ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold.



Die bisherige Bilanz: Mehr als 1.800 Nutzer haben seit Oktober 2020 rund 20.000 kWh aus dem ÖAMTC ePower-Netz des Mobilitätsclubs geladen – das entspricht einer Reichweite von über 130.000 Kilometern. Abgerechnet wird dabei kWh-bezogen. Zugang bekommt man über die passende App.



Am flächendeckenden Ausbau vom ÖAMTC ePower Ladenetz wird laufend gearbeitet. Außerdem gibt es zusätzlich über 400 Ladepunkte im Partnernetz, die an 160 Standorten von Roaming-Partnern betrieben werden.