ÖAMTC stattet Wiener Sightseeing-Busse mit Ladeinfrastruktur aus

Big Bus Vienna, ein Ableger des internationalen Sightseeing Unternehmens Big Bus Tours, bekommt am Firmenstandort im 21. Wiener Gemeindebezirk insgesamt 16 neue DC-Ladepunkte von ÖAMTC ePower. Die Ladepunkte werden zusätzlich durch ein modernes Lastmanagementsystem ergänzt, das eine effiziente Energieverteilung ermöglicht und damit nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltfreundlich arbeiten soll, wie die beiden Untenehmen in einer Aussendung mitteilten.



Mit der Kooperation setzt der ÖAMTC einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines nachhaltigen Straßenverkehrs in Österreichs Hauptstadt. Reinhard Grubhofer, Regional Director CEE von Big Bus Tours: "Wir freuen uns, mit dem ÖAMTC einen Partner gefunden zu haben, der mit uns gemeinsam den Mobilitätswandel unserer Fahrzeugflotte durch neue E-Ladestationen weiter vorantreibt. Bereits seit November 2023 sind Teile unserer Flotte elektrisch unterwegs, bis Ende August werden wir insgesamt 10 E-Busse im Einsatz haben."



Die Ladepunkte des Unternehmens werden ganzjährig vom ÖAMTC betreut und betrieben. Dadurch ist die reibungslose Funktion und Verfügbarkeit der Ladestationen gewährleistet. "Für einen erfolgreichen Umstieg auf Elektromobilität ist vor allem eine funktionierende Ladeinfrastruktur notwendig. Mit ÖAMTC ePower bieten wir seit Jahren einen fachkundigen Service gleichermaßen für Privatpersonen als auch für Unternehmen an. Wir freuen uns, Big Bus Vienna beim sukzessiven Umstieg auf nachhaltige Mobilität unterstützen zu können", so Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.