AUTO BILD Österreich Green Driving Day 2021

Bei perfekten Bedingungen war es wieder einmal soweit: Leserinnen und Leser, die sich mit ein paar aussagekräftigen Zeilen bei uns beworben hatten, durften ans Steuer des Autos Ihrer Wahl und im sicheren Rahmen des ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrums in Teesdorf einen ganzen Tag lang dessen Stärken und Schwächen ausloten.



Durch den Tag leiten die Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik, die mit viel Erfahrung jeden Fehler am Steuer erkennen und über ein Funkgerät Hinweise für den nächsten Durchgang geben. Immer mit viel Einfühlungsvermögen und der nötigen Portion Humor, denn zu gewinnen gibt es ja nichts. Was alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber vom Green Driving Day mitnehmen, ist neben Erkenntnissen zu den neuesten alternativen Antrieben ein besseres Gespür für die Situation auf der Straße und damit ein echtes Sicherheitsplus.



Passend dazu, noch etwas Werbung in eigener Sache: Augen auf und AUTO BILD Österreich lesen, die nächste Möglichkeit zum Mitmachen kommt bald!