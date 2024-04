AVL ist Patentsieger 2023

Das österreichische Ranking der Erfinder hat einen neuen alten Sieger: Mit insgesamt 211 neuen Patentanmeldungen darf man wieder einmal in Graz feiern – zum 13. Mal in Folge, wie man bei der AVL List GmbH stolz betont.



Erstmals über 200 Patente im Jahr



Der Bereich Elektrifzierung toppt dabei alles andere: Zwei Drittel der Patente haben damit zu tun. Auch nicht ohne: 44 Prozent der Anmeldungen fallen in die Bereiche Brennstoffzelle und Elektrolyse, hier kommt es naturgemäß zu Überschneidungen.



Helmut List darf mit Recht stolz sein: “Ein wesentlicher Faktor ist die Innovationskraft der Mitarbeiter:innen von AVL, die immer wieder neue und nachhaltige Innovationen für eine klimaneutrale Mobilität entwickeln", so der Vorsitzende der Geschäftsführung, AVL. Und weiter: "Ein technologieoffener Zugang steht hier im Vordergrund. Klar ist, dass es unausweichlich ist, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Dazu müssen alle vorhandenen Lösungen dort zum Einsatz kommen, wo die knappe grüne Energie am energieeffizientesten genutzt werden kann. AVL geht hier mit großen Schritten voran, nicht zuletzt, weil wir auch im Jahr 2023 über 10 Prozent unseres Umsatzes in die eigene Forschung investiert haben.“



Einen konkreteren Einblick in den Anstieg der Patente gibt Mario Hartinger, Head of Intellectual Property, AVL: “AVL ist stolz, das Feld der innovativsten Unternehmen Österreichs zum wiederholten Male anzuführen. Zum ersten Mal haben wir über 200 Patente angemeldet. Unsere Erfindungen betreffen genau die Zukunftsthemen, die den Weg für eine nachhaltige Welt der Mobilität ebnen.“