Abfederung von Lastspitzen durch Energiespeicher von MW Storage | 04.10.2023

Riesenbatterie unterstützt Photovoltaikanlage der Hengl Mineral GmbH

Für Versorgungssicherheit auch in Krisenzeiten vertraut der Steinbruchbetrieb in Limberg am Manhartsberg neben der Kraft der Sonne auf einen Speicher mit 2200 kWh Kapazität.