Abt e-Line sorgt für mehr Autarkie

Der Sion ist tot, es lebe der … ID. Buzz? Ja, mit von Abt e-Line entwickelten Solarmodulen soll der kultige Familienwagen an sonnigen Tagen einiges an Reichweote bzw. Power für Geräte generieren können. "Solardächer haben einige andere Autos auch, warum der Vergleich mit dem Sion?" werden manche Fragen. Naja: Bei den Kemptenern bleibt es künftig nicht beim Dach, wie es auf unseren Bildern zu sehen ist. "Bereits angedacht ist eine Erweiterung über die Seitenflächen des Fahrzeugs, um die Leistung auf über 1.000 Watt zu steigern", wird verlautbart. Und genau da werden die Assoziationen zum (noch vor der offiziellen Produktion) kürzlich eingestellten Sion von Sono Motors hervorgerufen.



Derzeit sind 600W Peak angesagt



Rein über die Solarmodule auf dem Fahrzeugdach spricht man bei Abt e-Line derzeit von 600W Peak, die in die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs geladen werden können. Coole Sache: Die Sonnenpower steht naturgemäß nicht nur im Stand bereit, es handelt sich ja um kein gewöhnliches Aufladen. Auch während der Fahrt wird zusätzliche Energie erzeugt. Wer gern die Klimaanlage voll rennen hat (eine Wärmepumpe wird beim ID. Buzz in Österreich übrigens aktuell nicht angeboten), kann dies ohne die klassischen Reichweiten-Befürchtungen auskosten.



Gerade für Camper oder Freunde des mobilen Homeoffice bietet so eine Solarlösung tolle Vorteile. Verbraucher wie die Innenraumbeleuchtung, diverse Steckplätze zum Aufladen oder sogar ein Kühlschrank können auf die von den Modulen erzeugte Power zurückgreifen.



„BEV- und PHEV-Fahrzeuge sind mit ihren Traktionsspeichern die perfekte Plattform, um Solarenergie auch für den Antrieb zu nutzen“, erläutert Eric Plekkepoel, CEO der ABT e-Line GmbH. Der Serienstart ist für Anfang 2024 vorgesehen, der Umbau wird von der Vokswagen Group Service vollzogen, wodurch lange Logistikwege eingespart werden. "Im Sinne der Nachhaltigkeit", fügt Abt e-Line hinzu.