Die Tuning-Firma Abt Sportsline hat die Leistungssteigerung für alle Audi Q5, A6 und A7 mit den Plug-in-Hybrid-Antrieben 50 und 55 TFSI e im Programm. Bis zu 313 kW/425 PS Systemleistung sind möglich. In der Oberen Mittelklasse kombinieren die Audi-Modelle mit dem Kürzel 50 und 55 TFSI e die Stärken eines Elektroantriebs mit den Vorzügen eines Verbrennungsmotors. Kurzstrecken fährt man mit diesen Plug-in-Hybriden rein elektrisch.

Die Tuning-Firma Abt Sportsline hat die Leistungssteigerung für alle Audi Q5, A6 und A7 mit den Plug-in-Hybrid-Antrieben 50 und 55 TFSI e im Programm. Bis zu 313 kW/425 PS Systemleistung sind möglich. In der Oberen Mittelklasse kombinieren die Audi-Modelle mit dem Kürzel 50 und 55 TFSI e die Stärken eines Elektroantriebs mit den Vorzügen eines Verbrennungsmotors. Kurzstrecken fährt man mit diesen Plug-in-Hybriden rein elektrisch.

Auf der Langstrecke sorgt ein TFSI-Benziner dafür, dass man sich keine Sorgen um Reichweite oder Ladeinfrastruktur machen muss. Selbst das Kapitel Fahrspaß ist dank großzügig bemessener Serienleistung gut ausdefiniert. Mit den neuen Leistungssteigerungen von Abt wird es nun sogar richtig sportlich:



Verfügbar sind sie für den Audi Q5 (SUV und Sportback), den A6 (Avant und Limousine) und den A7 Sportback, die den 2.0 TFSI e als Plug-in-Hybrid-Antrieb an Bord haben. Kunden von Abt sind dann mit einer beeindruckenden Systemleistung von bis zu 425 PS und einem maximalen Drehmoment von bis zu 550 Nm unterwegs.



Bei allen genannten Modellen leistet der TFSI-Benziner ab Werk 195 kW/265 PS und 370 Nm. Durch den zugeschalteten Elektromotor beträgt die Systemleistung beim 50 TFSI e 220 kW/299 PS und 450 Nm. Beim 55 TFSI e sind es in Summe 270 kW/367 PS und 500 Nm. Durch den Einsatz des Hightech-Steuergeräts "Abt Engine Control" (AEC) erstarkt der Verbrenner in beiden Fällen auf 232 kW/315 PS und 430 Nm. Beim 50 TFSI e ergibt sich somit eine Systemleistung von 262 kW/357 PS und 500 Nm. Beim 55 TFSI e sind es besagte 313 kW/425 PS.