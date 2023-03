Abt zeigt Lösung für kabelloses Laden

Die grundsätzliche Technologie hinter der Lösung kommt von WiTricity, Packaging und Markteinführung übernimmt Abt e-Line. Dass dabei mit einem VW-Produkt gestartet wird, ist nur logisch. Nicht nur ist der ID.4 eines der bestverkauften E-Autos überhaupt, auch hat ABT bereits umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem VW-Konzern. Entsprechend sehen die Pläne für die Ausweitung des Angebots aus: Volkswagen ID. Buzz, Audi e-Tron GT und Porsche Taycan stehen fix auf dem Plan, weitere Modelle werden wohl vor allem vom Erfolg der Markteinführung abhängen.



Zum gebotenen Ladespeed der konkreten Lösung schweigt man sich in der Aussendung noch ebenso aus, wie zur Frage welche Anpassungen an den Autos nötig sind und was das ganze dann kosten soll. Allerdings hat WiTricity bereits vor einiger Zeit eine Lösung vorgestellt und auf den Markt gebracht, die Laden eines E-Autos mit bis zu 11 kW ermöglicht. Zumindest in diesem Punkt sollte also ungefähr klar sein, was wir zu erwarten haben.



„Das kabellose Laden revolutioniert die E-Mobilitätsbranche. Nutzer von E-Autos können damit einfach und bequem ihr Auto kabellos laden. Gerade das Laden mit dem Kabel wird von vielen Nutzern von Elektrofahrzeugen als unkomfortabel gesehen“, sagte Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE. „Wir entwickeln jetzt zusammen mit unserem Partner WiTricity die erste Aftermarket-Lösung in Europa. Unsere gebündelte Kompetenz kann so die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen unterstützen.“



"Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen im Bereich der Elektromobilität unsere Präsenz auf Fahrzeuge in Europa ausweiten können", sagte Alex Gruzen, CEO von WiTricity. "Unsere bewährten, automobilgerechten Ladelösungen werden dazu beitragen, viele der Herausforderungen bei der Elektrifizierung zu bewältigen, indem sie das Laden so einfach wie das Parken machen."