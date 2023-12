Alfa und Lancia teasern Elektromodelle an

Alfa Romeo bietet derzeit drei Modelle in Österreich an: Tonale, Stelvio und Giulia. Eine Marke für Individualisten, die gerne in einem Auto sitzen, das nicht an jeder Ecke zu sehen ist. Nun kommt Alfa wieder ins B-Segment zurück, gerade erst wurde der neue Milano angeteasert. Er soll im April 2024 in Mailand gezeigt werden und wird als "Sport Urban Vehicle" tituliert. Als erstes Modell der Marke, das auch in einer vollelektrischen Variante (BEV) zu haben sein wird, soll das Nesthäkchen einen völlig neuen Kundenkreis ansprechen.



„Der Alfa Romeo Milano, der 2024 auf den Markt kommt, vervollständigt ein Produktportfolio, das nicht nur die Wünsche aller unserer Fans erfüllt", meint CEO Jean-Philippe Imparato und verweist auf jene Kunden, die derzeit eine Giulietta (2020 eingestellt) oder den kleineren Mito (2018 eingestellt) fahren. "Sie haben auf einen neuen Alfa Romeo in diesem Segment gewartet, um ihrer Lieblingsmarke treu bleiben zu können. Der neue Alfa Romeo Milano ist aber auch ein Willkommensgruß an alle, die in diesem Segment ein einzigartiges Fahrerlebnis und unverwechselbares italienisches Design suchen." Klar, das können sie bei Alfa: Beim Thema Design schmelzen die Herzen der Fans. Da zählen schon Details wie das asymmetrisch platzierte Nummernschild. Man sticht in so einem Italiener einfach aus der Menge. 2025 schließlich will Afa Romeo dann ein Modell zeigen, das ausschließlich als Elektromodell konzipiert ist, 2027 soll die ganze Palette zu 100 Prozent elektrisch sein.