Anna Gasser fährt Audi Q4 e-tron, für ein Wochenende war die Kärntner Snowboard-Olympiasiegerin zudem mit einem vollelektrischen Audi e-Foil unterwegs, um am heimatlichen Millstätter See ihre Turns zu ziehen.

Anna Gasser fährt Audi Q4 e-tron, für ein Wochenende war die Kärntner Snowboard-Olympiasiegerin zudem mit einem vollelektrischen Audi e-Foil unterwegs, um am heimatlichen Millstätter See ihre Turns zu ziehen.

„Durch das Snowboarden muss ich zwangsläufig viel reisen. Und genau deswegen versuche ich, der Natur bei alltäglichen Dingen etwas zurückzugeben“, so die 30-Jährige, die im – mit 4,59 Meter Außenlänge immer noch recht kompakten – Audi ihr gesamtes Sport-Equipment unterbringt. „Fortschritt ist für mich das Wichtigste“, meint die Goldmedaillengewinnerin, die sich auch in ihrer Paradedsiziplin permanent weiterentwickeln will, „ein neuer Trick bedeutet für mich immer einen Fortschritt. Manchmal geht die Rechnung auf, manchmal eben nicht.“ Entscheidend ist also , einmal öfter aufzustehen, als man hingefallen ist.